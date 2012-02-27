به گزارش خبرنگار مهر، اکبر حلیمی قبل از ظهر دوشنبه در همایش بزرگ افسران جنگ نرم که در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) استان برگزار شد، اظهار داشت: معاونان پرورشی در مدارس افسران جنگ نرم هستند و کار معاونان پرورشی نباید فقط پارچه و پوستر فرهنگی باشد.



وی گفت: در سند جامع نقشه علمی کشور، معلمان از همه اقشار علمی کشور جدا شده و در ردیف محققان و پژوهشگران تعریف شده است.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز افزود: امروزه مربیان و معلمان افسران جنگ نرم هستند و سیاست گذاری و مدیریت فرهنگی در مدرسه و جریان تربیت را باید بر عهده بگیرد.



حلیمی ادامه داد: امروز مخاطبان ما به عنوان دانش آموزان، ذائقه آنها یک چیز دیگری از ما می خواهد بنابراین باید شیوه تربیت خود را باید نسبت به گذشته تغییر دهیم.



وی اظهار داشت: نظام 6 سه 3 در آموزش و پرورش سراسر کشور از مهر ماه سال 91 اجرایی خواهد شد، نگاه ها به حوزه تربیت و کار باید متفاوت شود.



مدیر کل آموزش و پرورش استان البرز گفت: امروز ایران اسلامی حرف اول تا دهم در تمام عرصه های علمی می زند که این امر نتیجه تلاش و کوشش معلمان و مربیان است.



حلیمی ادامه داد: طی دو ماه گذشته سند تحول بنیادی آموزش و پرورش که تنظیم آن هشت سال به طول انجامید هم اکنون تهیه شده است.



وی گفت: اگر معلم پژوهشگر است بنابراین باید در افق یک هزارو 404 حدود 50 درصد تولید ناخالص داخلی ما مبتنی بر علم و دانش و فناوری باشد.