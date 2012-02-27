بصیرت کارآمدترین سلاح در جنگ نرم است/هرگز شائبه ای در سلامت انتخابات وجود نداشته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام سیدتقی موسوی کلانتری دوشنبه در همایش بصیرت که با حضور بیش از 150 نفر از فرماندهان پایگاه ها و شورای حوزه مقاومت بسیج ریحانه الرسول و خانواده های آنان در سالن اجتماعات کانون جوانان بسیج شاهرود برگزار شد، افزود: طراحی فتنه سال 88 از سال ها قبل به صورت برنامه ریزی شده انجام گرفت و دشمنان انقلاب برای به هدف رسیدن توطئه های خود برنامه ریزی گسترده ای را طراحی کرده بودند که با بصیرت بالای مردم تیر آنها به سنگ خورد.

وی همچنین با اشاره به انتخابات مجلس نهم گفت: در آستانه انتخابات مجلس نهم حرفهایی که موجب دلسردی مردم از دولت است نباید مطرح شود و این یکی از توطئه های دشمنان است که متاسفانه عده ای در داخل خواسته یا ناخواسته به آن دامن می زنند و باید هوشیار بود.

موسوی کلانتری تصریح کرد: موضوع مهمی که اکنون برای کشور لازم است مشارکت حداکثری مردم در انتخابات و انتخاب افراد اصلح می باشد.

وی با بیان اینکه نااهلان و مغرضین سلامت انتخابات را نشانه گرفته اند افزود: در طول تاریخ انقلاب و با تجربه بیش از 30 بار انتخابات برگزار شده، هرگز شائبه ای در سلامت انتخابات وجود نداشته است و شبهه افکنی در این موضوع کار دشمنان انقلاب اسلامی است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه ناحیه قم در پایان سخنان خود با اشاره به جریان های انتخاباتی مجلس نهم گفت: به برکت عنایات امام زمان(عج) و رهبری مدبرانه مقام معظم رهبری حرکت انقلاب ادامه پیدا خواهد کرد و ملت ما از این امتحان بزرگ نیز سربلند و پیروز بیرون خواهد آمد.