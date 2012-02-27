چهار درصد حق بیمه مشکل اصلی کارگران مخابرات راه دور فارس است

عباس عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت کارگران مخابرت راه دور شیراز تصریح کرد: تمامی برنامه ریزی ها برای بازنشسته کردن بخش زیادی از کارگران واجد شرایط انجام شده و در این راستا بیمه تامین اجتماعی استان فارس بهترین همکاری را داشته است.

وی ادامه داد: در زمان بازنشستگی باید حق بیمه پرداختی از جانب کارفرمایان پرداخت شود که در این راستا به دلیل عدم همکاری مسئولان این کارخانه طی سالهای گذشته این حق بیمه پرداخت نشده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس تصریح کرد: مراحل بازنشسته کردن کارگران به خوبی در حال انجام بود تا اینکه این بحث مطرح شد و امروز با توجه به تمامی همکاریهای سازمان تامین اجتماعی استان فارس این مشکل نیز با همکاری این سازمان قابل رفع شدن است.

عباسی یادآورشد: در حال حاضر این کارخانه به صورت هیئت نظارت اداره می شود و هیچکدام از صاحبان قبلی این کارخانه برای رفع این مشکل اقدامی نمی کنند.

وی با اشاره به اینکه رای مشاغل سخت و زیان آور تمامی کارگران این کارخانه صادر شده، گفت: در بخش مربوطه به اداره کار تمامی مباحث انجام شده و خارج از نوبت به مشکلات کارگران مخابرات راه دور رسیدگی و رای همگی این افراد صادر شده است.