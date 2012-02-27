راه اندازی تورهای استانگردی در آذربایجان غربی

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جلال زاده شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی آذربایجان غربی با اشاره به اهمیت استانگردی و آشنایی هم استانیها با جاذبه ها و طبیعت زیبای استان در شهرهای مختلف، خواستار ایجاد تورهای استانگردی طی ایام نوروز شد.

وی خواستار برنامه ریزی آموزش و پرورش برای اجرای تورهای استانگردی با حضور دانش آموزان علاقه مند شد و اظهار داشت: برنامه های دستگاههای اجرایی در برپایی چادرهای راهنمایی و خوش آمد گویی نوروزی در شهرهای متمرکز شود.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به جاذبه های تاریخی و گردشگری، این استان را چهار فصل با طبیعت بی نظیر دانست و گفت: دستگاهها باید ضمن انجام وظایف ذاتی خود با اجرای طرحهای نو و ابتکاری زمینه را برای حضور گردشگران و مسافران نوروزی فراهم کنند.



جلال زاده بر تبلیغات و معرفی بیشتر جاذبه های طبیعی و گردشگری استان در رسانه ها و بویژه شبکه های ملی و بین المللی صدا و سما تاکید و عنوان کرد: معرفی بیشتر جاذبه های طبیعی و تاریخی استان می تواند در علاقه مندی مردم سایر استانها برای حضور در آذربایجان غربی بسیار موثر باشد .



وی در ادامه توجه به ورودیهای شهرهای استان از نظر نظافت و پاکیزگی و همچنین آراستگی را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: شهرداریهای شهر های مختلف باید برای استقبال از میهمانان نوروزی برنامه ریزی کنند.



وی آماده سازی نماز خانه های بین راهی، ساخت و آماده سازی سفره های هفت سین با طراحی های جذاب و ابتکاری، اطلاع رسانی اجرای برنامه های فرهنگی و هنری در مبادی ورودی، ارسال پیامک خوش آمد گویی به مسافران و فعال سازی جی پی اس در تلفنهای همراه را از جمله برنامه های استان برای ایام تعطیلات نوروزی برشمرد.



استاندار آذربایجان غربی در ادامه با استقبال از طرح جامعه هتلداران استان در برگزاری جشن تولد مسافران نوروزی هتلها افزود: این طرح می تواند خاطره خوبی برای میهمانان هتلهای استان درایام نوروز باشد.