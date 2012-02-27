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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۵۲

آیت الله مجتهد شبستری:

سهل انگاری در ساخت و ساز غیر قابل جبران است

سهل انگاری در ساخت و ساز غیر قابل جبران است

تبریز - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی گفت: کوچکترین سهل انگاری در ساخت و سازها موجب خسارتهای غیرقابل جبرانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مجتهد شبستری در دیدار با مدیران نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی گفت: با کوتاهی در استحکام ساختمانها امنیت جان و مال مردم به خطر می افتد.

وی با اشاره به حوادث ریزش ساختمانهای نوساز، بر رعایت اصول و مقررات ساخت و ساز تاکید کرد و افزود: چنانچه مقررات موجود جامع و کامل نبوده و یا از ضمانت اجرایی برخوردار نیست، باید موضوع توسط مسئولین پیگیری و مقررات جامع تری در مجلس طرح و تصویب شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان شرقی هم با گزارشی از عملکرد این سازمان گفت: استفاده از مصالح غیر استاندارد و بتن ریزی غیر اصولی در فصل زمستان علت عمده حوادث است.

ایرج شهین باهر اعلام کرد: سالانه پنج میلیون متر مربع ساختمان با نظارت سازمان نظام مهندسی استان احداث می شود.

کد مطلب 1544818

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