موتمن"مانی و دلاور" را کلید می زند

مدنی در این باره به خبرنگار مهر گفت : پروانه ساخت این فیلم سینمایی هفته گذشته صادر شده است. به زودی پیش تولید نهایی فیلم نیزآغاز می شود، طبق برنامه ریزی ها اردیبهشت 91 فیلمبرداری را در تهران آغاز می‌کنیم. بیشتر بازیگران فیلم انتخاب شده اند که به زودی و با قطعی شدن قرارداد نامشان را اعلام می کنم.

وی افزود: این فیلم سینمایی در ارتباط با کودکان است و فرزاد موتمن کارگردانی آن را بر عهده دارد. سید حسن مهدوی فر نویسنده"مانی و دلاور" است و تا کنون حضور آتوسا قلم فرسایی به عنوان طراح صحنه و لباس در این فیلم سینمایی قطعی شده است.

موتمن کارگردانی فیلم های"شب های روشن"،" باج خور"، "صداها"، "بیداری"، "جعبه موسیقی" و... را در کارنامه دارد.

