اثری بخشی معلم با ایمان و حکیم بسیار زیاد است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الااسلام محمد تقی ناطقی قبل از ظهر دوشنبه در همایش بزرگ افسران جنگ نرم که در کانون فرهنگی تربیتی امام علی(ع) استان برگزار شد، با اشاره به اینکه اگر حکمت نداشته باشیم نمی توانیم معلم خوبی باشیم، اظهار داشت: فردی که دارای علم، صداقت، درستی، حکمت، تقدس و ایمان باشد اثری بخشی بسیاری بر روی مجموعه خود خواهد داشت.

امام جمعه ساوجبلاغ ادامه داد: فردی که می خواهد مربی باشد باید اول خود را بسازد تا کلام وی اثرگذار باشد.

وی گفت: اگر بخواهیم بر روی نسل جوان اثرگذار باشیم و ایفای نقش جامعه داشته باشیم، در درجه نخست باید خود را درست کنیم.

حجت الاسلام ناطقی افزود: همه چیز در قرآن بسیار مهم است اما قرآن برای آموزش و تربیت اهمیت بسیاری را قائل شده است، خداوند تعلیم و تربیت را بر همه چیز دیگر مقدم داشته است.

امام جمعه ساوجبلاغ گفت: حکمت بدین معنی است که انجام کاری توجیه عقلی داشته باشند و حکیم نیز فردی است که کاری را انجام می دهد توجیه عقلی داشته باشد بنابراین اگر کاری بر اساس حکمت نباشد عقلی نیست.

همایش بزرگ افسران جنگ نرم ویژه مربیان و معاونان پرورشی، مربیان بهداشت، مربیان تربیت بدنی، و مشاروان مناطق آموزش و پرورس استان البرز بود.