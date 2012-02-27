نگرانی از افزایش آلودگی استخرهای اردبیل/ شنا در آب حوض

به گزارش خبرنگار مهر، تماسهای مکرر با دفتر خبرگزاری مهر در اردبیل و ابراز نارضایتی شهروندان از بهداشت استخرها باعث شد با پیگیری این موضوع صحت نارضایتی شهروندان را بررسی کنیم، این در حالی است که نه مسئولان هیئت شنای استان و نه مسئولان تربیت بدنی و حتی مدیران استخرهای فعال حاضر به گفتگو و پاسخگویی به نارضایتی شهروندان نشدند.

بررسیها و حتی اظهارات غیررسمی کارکنان و مدیران استخرهای دولتی و بخش خصوصی نشان می دهد که آب بسیاری از استخرهای فعال که روزانه شاید بالغ بر 500 شناگر را پذیرا هستند، در طول یک سال گذشته نیز تعویض نشده و مسئولان این مراکز با افزودن کلر و مواد ضد عفونی کننده تلاش می کنند، رفع مسئولیت کرده آب را تمیز نشان دهند.

این نگرانی زمانی افزایش می یابد که طرح سباح با حضور بیش از 17 هزار دانش آموز ابتدایی مدارس استان در این استخرها اجرا می شود که بی شک با روند فعلی باعث ایجاد بیماریهای مختلف پوستی شده و همین امر نگرانی والدین را تشدید کرده است.

یکی از شهروندان اردبیلی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بنا به توصیه پزشک هفته ای سه بار به ورزش شنا می پردازم ولی هر بار استفاده از آب استخر باعث می شود تا چند روز بوی کلر از وسایل استفاده شده در استخر احساس شود و این به خاطر استفاده بی رویه از کلر برای ضد عفونی کردن آب استخرهایی است که آلودگی آن از حد مجاز بیشتر است.

حوض کلر یا استخر شنا

فاطمه نریمانی با انتقاد از شیوه پاک سازی آب استخرها تصریح کرد: خود کلر حاوی مواد شیمیایی مضرر برای چشم و به خصوص پوست بدن بوده اما مسئولان با بی توجهی به این موضوع و به جای استفاده از روشهای اصولی تر برای پاک سازی آب استخر و تعویض آن ظرف کلر را در استخر خالی می کنند.

این شهروند تصریح کرد: با مراجعه به یکی از استخرها که طرح آموزش شنا برای دانش آموزان ابتدایی در آن اجرا می شود شاهد پوسیدگی مایوی شنا سه نفر از دانش آموزان به دلیل استفاده مستمر از استخر بودم که یکی از کارکنان این استخر ادعا می کرد به دلیل غلظت کلر آب سوخته شده است.

یکی از مربیان فعال در استخر بخش خصوصی اردبیل نیز به خبرنگار مهر گفت: آلودگی آب استخرها به وضوح دیده می شود بطوریکه فرد با ده دقیقه شنا کردن دچار چشم درد و خارش پوست شده و تا چند روز از عارضه پیش آمده رنج می برد و در این میان خود مربیان به خاطر حضور مداوم در استخرها بیش از همه در خطر ابتلا به بیماریهای مختلف هستند.

این مربی شنا که نخواست نامش فاش شود، عنوان کرد: قبلا آب استخر را هر شش ماه یک بار تعویض می کردند اما در بسیاری از استخرها به خاطر هزینه های سنگین این ضرورت هر یک سال یکبار انجام می شود و به جای آن با ریختن کلر در آب از تعویض آب صرفه نظر می کنند.

وی افزود: یکی از نشانه های پاک بودن آب استخر مشاهده شفاف خطوط آبی رنگ کف آن است که در استخرهای مطرح اردبیل نیز نه تنها خطوط مشاهده نمی شود بلکه با بی اعتنایی مسئولان خود شناگران نیز در رعایت بهداشت کوتاهی می کنند.

این مربی شنا یادآور شد: در تابستان امسال زمزمه تغییر ماده ضدعفونی کننده آب استخر از کلر به اوزون مطرح شد که متاسفانه به دلیل هزینه های این ماده ضدعفونی چنین تغییری اتفاق نیفتاد و برخلاف مضررات بهداشتی استفاده از کلر، مسئولان استخرها توجهی به این مهم ندارند.

یکی از پزشکان عمومی اردبیل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش بیماران پوستی ناشی از آلودگی استخرها و مراکز استحمام یادآور شد: پیش از این بیماریهای پوستی ناشی از آلودگی آبهای استخرها بیشتر در فصل تابستان مشاهده می شد.

مستعد با اظهار تعجب از افزایش این بیماریها بویژه با اظهار مراجعه به استخر از سوی این افراد تاکید کرد: سوختگی چشم و بیماریهای پوستی از جمله خارش شدید، التهاب، تغییر رنگ پوست و... از جمله بیماریهایی است که در این مراکز بیش از همه رایج بوده است.

وی با بیان اینکه این بیماریها بیشتر در فصل تابستان و در دانش آموزان مدارس مشاهده می شد، بر ضرورت نظارت جدی به وضعیت بهداشتی این مراکز عمومی و جلوگیری از افزایش بیماریهای رایج تاکید کرد.

بسیاری از شهروندان نیز اعتقاد داشتند که استفاده بی رویه از کلر برای ضد عفونی کردن به وضوح دیده می شود بطوریکه از شدت بوی کلر در برخی استخرها حتی در رختکن نمی توان به درستی نفس کشید و کسانی که بیماریهای تنفسی دارند در این مواقع با مشکل مواجه می شوند.

شهروندان به استخرها اعتماد ندارند

یکی از نتایج آلودگی استخرها کاهش اعتماد شهروندان به استفاده از این مراکز ورزشی و به تبع آن بی نتیجه ماندن برنامه های فرهنگ سازی گرایش به ورزش شنا است.

توزیع کارت رایگان، قرارداد با ادارات دولتی به صورت نیم بها با 30 هزار بلیط، توزیع فیش رایگان در مدارس و چاپ هزار فقره فیش در بین شهروندان از جمله برنامه هایی است که در جهت ایجاد زمینه های مساعد برای تشویق عموم شهروندان به استفاده از استخرها انجام شده و این درحالی است که به موازات آن آلودگی استخرها شهروندان را به استفاده از آن بی اعتماد می کند.

این فعالیتها بیشتر برخلاف اهداف اعلامی به پر کردن فضا و زمان استخرها منجر شده و در کیفیت سرویس دهی به مراجعان تغییری صورت نگرفته است. بطوریکه در یکی از استخرها تا دو ماه قبل به علت فرسودگی تجهیزات، کلیدی برای کمدهای رختکن به مراجعان داده نمی شد و یکی از افراد مشغول در استخر مجبور به نگهبانی از وسایل مراجعان بود.

عمده این بی اعتمادی در میان ورزشکاران شنای استان دیده می شود که به دلیل نبود امکانات کافی ثمره تلاشهای خود را در نتایج مسابقات سراسری نمی بینند.

با وجود اینکه طبق اظهارات اخیر مسئولان، اردبیل در رده نهم کشوری مسابقات شنا ایستاده است شناگران اردبیلی نتیجه ذکر شده را قابل قبول ندانسته و علت عدم رشد کافی شنای استان را وضعیت کیفی و کمی استخرها می دانند.

هفت استخر برای 500 هزار نفر جمعیت

نبود زمینه های فرهنگی مناسب برای نهادینه کردن ورزش شنا در خانواده ها و همچنین وضعیت غیر قابل قبول استخرها به هنگام پذیرایی از شناگران باعث شده است از سویی رغبت استفاده از استخر با افت چشمگیری مواجه شده و از سوی دیگر به دلیل عدم استقبال عمومی برخی استخرها به تعطیلی کشیده شود.

نبود استخرهای مناسب و بهداشتی برای استفاده عموم و ورزشکاران، عدم وجود استخر قهرمانی با عمق بیش از چهار متر و نبود استخر مناسب برای رشته شیرجه برخلاف زمینه های مستعد موجود در استان باعث شده ورزشکاران اردبیلی با وجود تمرینهای پی در پی نتوانند در مسابقات ملی و منطقه ای به رتبه دلخواه خود دست یابند، بطوریکه ورزشهایی مانند واترپلو، شنا در آبهای آزاد، شیرجه و شنای موزون ویژه بانوان عملا در استان اردبیل حرفی برای گفتن نداشته است.

هم اکنون از مجموع 14 استخر فعال در استان اردبیل، هفت استخر در شهرستان اردبیل و مابقی در سایر شهرستانها فعالیت دارند.

بلاتکلیفی مصوبات سفر هیئت دولت

همچنین طی سفر دور سوم هیئت دولت به استان اردبیل مصوباتی نظیر احداث هشت استخر در شهرستانهای فاقد استخر با تامین اعتبار احداث پنج استخر توسط وزارت آموزش و پرورش و سه استخر توسط استان طی سالهای 89 تا 91، تامین استخر پنج متری قهرمانی کشور مطابق با استانداردهای جهانی ابلاغ شد که تاکنون بلاتکلیف مانده است.

با وجود فعالیت و سازماندهی بیش از چهار هزار شناگر در استان اردبیل که هزار نفر آن به صورت حرفه ای فعالیت می کنند، بررسی اجمالی شنای بانوان استان نیز نشان می دهد در سالهای اخیر نه تنها رشدی در این حوزه دیده نشده بلکه نبود حمایتهای کافی باعث شده ورزش شنای بانوان اردبیلی صرفا در رشته شنا خلاصه شود.

نارضایتی والدین از نحوه اجرای طرح صباح

طرح صباح به منظور آموزش شنا برای مقطع سوم ابتدایی در حالی برگزار می شود که در نحوه برگزاری خود با نارضایتی عمده ای از سوی والدین و مربیان مدارس مواجه شده است.

مطابق این طرح 17 هزار نفر دانش آموز ابتدایی آموزش داده شده و استعداد یابی می شوند، اما نظرات مخالف والدین نشان می دهد آموزش سطحی، برگزاری در ماههای سرد سال، آموزش در استخرهای آلوده و بی توجهی به نتایج اجرای این طرح نه تنها اهداف اولیه آن را برآورده نکرده بلکه اجرای آن به شکل فعلی با مخالفت گسترده خانواده ها مواجه بوده است.

اما مسئولان آموزش و پرورش استان با توصیف نحوه برگزاری این طرح، اجرای آن در وضع فعلی را خالی از اشکال می دانند و تمامی انتقادات وارده را تکذیب می کنند.

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گزارش از ونوس بهنود