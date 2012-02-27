به گزارش خبرنگار مهر، تمرین صبح دوشنبه تیم ملی فوتبال کشورمان از ساعت 10:30 دقیقه در زمین چمن شماره یک کمپ تیم‌های ملی آغاز شد. خبرنگاران که از برگزاری این تمرین پشت درهای بسته اطلاع نداشتند با اعلام مدیر رسانه‌ای تیم ملی با اعلام اینکه حضور خبرنگاران و عکاسان به محل تمرین ممنوع است، غافلگیر شدند. ظاهرا کارلوس کی روش در نظر دارد تمرین امروز که مرور کارهای تاکتیکی بیش از بازی با قطر است را بدون حضور تماشاگران و خبرنگاران برگزار کند تا شرایطی متفاوت مقابل حریف خود صف آرایی کند.

این تمرین با حضور 23 بازیکن برگزار شد که یکی از آنها مهرداد پولادی که مدافع - هافبک ملی پوش تیم فوتبال پرسپولیس است. پولادی پس از همراهی پرسپولیس در دیدار دوستانه مقابل پیکان از عصر یکشنبه به اردوی تیم ملی ملحق شد و از امروز در مراحل آماده سازی این تیم حضور یافت. اشکان دژاگه و جواد نکونام لژیونرهای تیم ملی فوتبال کشورمان نیز همچنان در تمرینات این تیم حضور ندارند.

آخرین تمرین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش از رویارویی با قطر در ساعت 15 و 30 دقیقه فردا سه شنبه در زمین شماره یک ورزشگاه آزادی برگزار می شود. یعقوب کریمی و غلامرضا رضایی به دلیل مصدومیت امروز نیز در کنار تیم ملی تمرین نکردند تا حضورشان در بازی مقابل قطر در هاله ای ابهام قرار گیرد.