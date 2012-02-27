3000 نیروی قرارداد کار معین در خراسان رضوی پیمانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، رضا عبدالملکی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: در گذشته فقط مجوز بکارگیری و استخدام 100 نفر نیرو در استان وجود داشت که بنابر مجوز معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تعدادی از کارکنان دولت که به صورت قرارداد کار معین در دستگاه ها مشغول به فعالیت هستند به پیمانی تبدیل خواهند شد.

وی از از برگزاری آزمون استخدامی تغییر وضعیت نیروهای قرارداد کار معین به پیمانی در روز 19 اسفند ماه جاری خبر داد و افزود: این تغییر وضعیت مشروط به قبولی در آزمون، مصاحبه تخصصی و انتقال به شهرستان ها و یا از شهرستان ها به مناطق کمتر توسعه یافته است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری خراسان رضوی گفت: کارکنانی که تمایل دارند از این فرصت بوجود آمده که آخرین فرصت برای تبدیل وضعیت استخدامی آنان محسوب می شود استفاده کنند باید به سایت www.khorasan.irمراجعه و نسبت به ثبت نام برای شرکت در آزمون اقدام کنند.

وی تصریح کرد: این سایت تا چهارشنبه 10 اسفند فعال است و پس از انقضای مهلت به کسانی که موفق به ثبت نام نشده اند کارت ورود به جلسه داده نخواهد شد.

عبدالملکی بیان کرد: افرادی که موفق به قبولی در آزمون شده و به شهرستان ها و یا از شهرستان ها به مناطق کمتر توسعه یافته منتقل شوند پس از طی مراحل گزینش به صورت کارمند پیمانی دولت تغییر وضعیت داده و از مزایای آن برخوردار خواهند شد.

عبدالملکی اظهار داشت: زمینه برای جابجایی کارکنان در دستگاه های شهرستانی نیر فراهم شده و افراد واجد شرایط در صورت تقاضا می توانند در یکی از دستگاه های اجرایی در شهرستان ها مشغول به فعالیت شوند.