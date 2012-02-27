اعتصاب غذای "هناء شلبی" وارد دوازدهمین روز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از محیط، "هناء شلبی" اسیر زن فلسطینی اعلام کرد که وی قصد دارد به اعتصاب غذای خود ادامه دهد.

این اسیر 27 ساله ساکن منطقه جنین در شمال کرانه باختری از 12 روز پیش در اعتراض به بازداشت و رفتار توهین آمیز نظامیان رژیم صهیونیستی با وی اعتصاب غذای خود را آغاز کرده است.

"فواز الشلودی" وکیل شلبی پس از دیدار با وی در زندان "هشارون" اعلام کرد که هناء شلبی به دنبال ادامه اعتصاب غذا است چرا که این اقدام را تنها راه احقاق حقوق خود می داند.

به گفته هنا شلبی، نظامیان رژیم صهیونیستی با هنگام بازداشت وی رفتار بسیار وحشیانه ای داشته اند و او را مورد ضرب و شتم قرار داده و وی را به هنگام بازرسی بدنی عریان کرده اند.

وی افزود: مسئولان رژیم اشغالگر در جریان بازجویی از من خواستند بر روی زمین بنشینم چرا که مستحق نشستن بر روی صندلی نیستم. آنها پس از بازجویی مرا در حالی که چشم بسته بودم به زندان سالم منتقل کردند.

وکیل شلبی در این رابطه گفت که موکلش بر اثر شدت ضربات در ناحیه سر و تمام بدن خود احساس درد شدید می کند و نظامیان رژیم صهیونیستی به ضرب و شتم وی اکتفا نکردند بلکه وی یک هفته را در سلول انفرادی بسر برد.

شلودی تصریح کرد: موکل من با اعتصاب غذای خود می خواهد به بازداشت های بی دلیل شهروندان فلسطینی پایان دهد و ضاربان وی محاکمه شوند.

گفتنی است هناء شلبی پیش از این 2 سال و نیم در زندان های رژیم صهیونیستی اسیر بود که در جریان قرارداد تبادل اسرای فلسطین با گلعاد شالیت آزاد شد. نظامیان رژیم صهیونیستی ششم ماه جاری میلادی وی را بار دیگر بازداشت کردند.