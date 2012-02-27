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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

عبدالهی در گفتگو با مهر:

فعالیت 47 هئیت ورزشی در کردستان/49 هزار ورزشکار سازماندهی شدند

فعالیت 47 هئیت ورزشی در کردستان/49 هزار ورزشکار سازماندهی شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان از فعالیت 47 هئیت ورزشی در استان و 345 هئیت ورزشی در سطح شهرستان ها خبر داد.

فرهاد عبدالهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در حال حاضر 47 هئیت ورزشی در سطح استان و 345 هئیت ورزشی در سطح شهرستان های کردستان در کنار اداره کل ورزش و جوانان فعالیت های مختلف ورزشی را برگزار و مدیریت می کنند.

وی ادامه داد: یکی از برنامه های اصلی اداره کل ورزش و جوانان در سطح استان و شهرستان ها حمایت از فعالیت های هئیت های ورزشی است که به عنوان نماینده فدراسیون های ورزشی در سطح استان انجام وظیفه می کنند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود به سازماندهی ورزشکاران در این استان اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال جاری تا کنون 49 هزار و 250 نفر در دو بخش آقایان و خانم ها در سراسر استان کردستان سازماندهی و دارای بیمه ورزشی هستند.

وی با اشاره به برنامه پیش بینی شده برای سازماندهی حداقل پنج درصد از جمعیت استان کردستان در قالب ورزشکاران دارای بیمه ورزشی بیان کرد: رسیدن به این رقم نیازمند تلاش و پشتکار بیشتر هئیت های ورزشی و حمایت رسانه های جمعی برای اطلاع رسانی بهتر در میان اقشار مختلف جامعه است.

عبدالهی در بخش دیگری از سخنان خود ورزش همگانی را زمینه ساز توسعه و زیرساخت اصلی ورزش قهرمانی و ملی دانست و گفت: از ایام قدیم تا کنون ورزش همگانی خاص محلات بوده است و به همین دلیل باید در این بخش تلاش بیشتری در استان صورت گیرد.

وی با اشاره به متناسب بودن وضعیت تیم های استان در سطح کشور یادآور شد: حضورتیم والیبال در مسابقات دسته یک کشور، حضور تیم کاراتای بانوان و آقایان در لیگ دسته یک و حضور تیم پنیگ پنگ بزرگسالان در مسابقات لیگ برتر زمینه را برای پیشرفت چشمگیری دیگر تیم های استان فراهم کرده است.

مدیر کل ورزش و جوانان استان کردستان با اشاره به افزایش سرانه ورزشی این استان اظهار داشت: با افتتاح 18 باب سالن ورزشی ویژه بانوان و آقایان از محل مصوبات استانی سفر هئیت دولت به استان سرانه ورزشی به به بیش از 33 سانتیمتر برای هر نفر از جمعیت استان افزایش یافته است.

کد مطلب 1544838

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