برگزاری مراسم تودیع جاسبی پس از انتخابات/ زمان تشکیل جلسه شورای معاونان

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر فرهاد دانشجو امروز در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی در محل سازمان مرکزی این دانشگاه افزود: برای معارفه به همین مراسم امروز بسنده می کنیم و پس از انتخابات مراسم تودیعی در خور و شایسته با حضور مسئولان کشوری انجام می شود.

وی اضافه کرد: دکتر جاسبی دوست بنده است و من یکی از سه کاندیدای دکتر جاسبی بودم که در جلسه هیئت امنا مطرح شدم.

دانشجو در ادامه سخنان خود به برنامه هایی که برای گسترش تحصیلات تکمیلی و منابع مالی جدید دارد، اشاره کرد و گفت: من از دکتر جاسبی کمک و مشورت خواهم خواست و می دانم که دست ما را پس نمی زند.

رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی از برگزاری نخستین جلسه شورای معاونان دانشگاه آزاد در اولین روز کاری خود در این دانشگاه خبر داد و گفت: شورای معاونین دانشگاه با دعوت از آقای جاسبی در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد برگزار می شود.