انتخابات صحنه رویایی مردم با نظام سلطه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر صبح دوشنبه در جلسه توجیهی ماموران نیروی انتظامی محافظ اخذ رای با بیان این نکته که می توان فرآیند این رویارویی را از دو منظر تحلیل راهبردی کرد گفت: قدرت یابی روزافزون نظام اسلامی و ملت ایران و افول قدرت نظام سلطه و تبدیل شدن خاورمیانه به مرکز بیداری اسلامی در جهان که خاورمیانه را به کانون شکست های استکبار در جهان تبدیل کرده است.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی و ملت ایران در سال های اول پس از پیروزی انقلاب اسلامی، از این بابت نگران شدند که پایگاهی چون ایران را از دست دادند ونگران آن بودند که سیاست های آنان را در خاورمیانه و به ویژه در منطقه راهبردی خلیج فارس به چالش بکشاند.

کر اضافه کرد: اما اکنون دغدغه اصلی آنان فروپاشی نظام سلطه، رژیم صهیونیستی و موج بیداری اسلامی در منطقه است که به جابه جایی قدرت منجر شده است.

وی اضافه کرد: تمامی تحلیل سیاسی منطقه و موج بیداری اسلامی ایجاد شده در منطقه و سرایت آن به قلب اروپا و آمریکا از تحقق تمدن اسلامی خبر می دهد و در چنین شرایطی که نظام سلطه با محوریت مثلث شوم آمریکا، رژیم صهیونیستی و انگلیس خود را بازنده اصلی صحنه رویارویی با انقلاب اسلامی و ملت ایران ارزیابی می کنند.

فرماندار آق قلا اضافه کرد: به همین دلیل است استکبار برای جلوگیری از قدرت ایران در عرصه داخلی، منطقه ای و بین المللی به انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی امید بسته است و جابه جایی قدرت در درون ایران امیدوارند و به همین دلیل است که در این دوره از انتخابات شرایط حساس تری را در پیش داریم.

وی افزود: استکبار با تشدید فشارهای بین المللی و تحریمها و با ایجاد مسائل حاشیه ای سعی دارد ایران در عرصه بین المللی به انزوا بکشاند و با جوسازی و تبلیغات منفی رسانه ای از حضور حداکثری مردم در انتخابات جلوگیری کند .

کر اضافه کرد: بدون شک مردم انقلابی ایران با هوشیاری و بصیرت خود و با تاسی از منویات مقام معظم رهبری همچون راهپیمایی باشکوه 22 بهمن با حضور حماسی و شورانگیزخود در انتخابات مجلس نهم تمامی امید دشمنان را به ناامیدی بدل خواهند کرد.

رئیس ستاد انتخابات آق قلا به ماموران محافظ صندوقهای اخذ رای توصیه کرد با حفظ هوشیاری ، تمامی مسائل امنیتی و ساختگی را پیش بینی بکنند و فضای امنیتی محل اخذ رای را مدیریت کنند.