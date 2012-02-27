122کیلومتر راه روستایی آسفالته در خراسان رضوی آماده بهره برداری است

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون راه روستایی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی از تکمیل 122 کیلومتر از پروژه های احداث و آسفالت راه روستایی استان خبر داد.

علیرضا خجسته گفت: به همت کارشناسان حوزه معاونت راه روستایی این اداره کل، تا اوایل بهمن امسال 31 پروژه احداث، بهسازی و آسفالت راه‌های روستایی استان، به طول 122 کیلومتر در مجموع تکمیل و آماده بهره‌برداری است.

وی افزود: با بهره برداری از این پروژه ها، امکان بهره مندی 4 هزار و 384 خانوار در 34 روستای 15 شهرستان استان، از راه آسفالته روستایی فراهم شد.

خجسته گفت:147میلیارد و915 میلیون ریال اعتبار جهت تکمیل این پروژه ها هزینه شده است.

وی همچنین از برخورداری صددرصد روستاهای شهرستان خلیل آباد از راه آسفالته با تکمیل پروژه روستای شوراب، به عنوان خبرخوش پایان سال 90 یاد کرد.

داشتن زنجیر چرخ؛ لازمه تردد در محورهای درگز و کلات

مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی اعلام کرد: با توجه به بارش برف و انجام عملیات نمک پاشی در گردنه های تیوان درگز و گوجگی کلات، تردد در این مسیرها به کندی و تنها با استفاده از زنجیر چرخ امکان پذیر است.

بنا بر این گزارش با توجه بارش برف و یخبندان در گردنه های گوجگی کلات، محور صالح آباد تربت جام، گردنه تیوان درگز، محور فاروج - قوچان، محور چناران - قوچان، محور نیشابور - کاشمر و جاده های بخش احمدآباد و به رغم انجام مستمر عملیات نمک پاشی توسط ماموران راهداری استان، لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت همه قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه و بستن زنجیر چرخ این در مسیر ها تردد کنند.

وجود مه در گردنه های گوجگی کلات، تیوان درگز، مزداوند سرخس و محورهای فاروج - قوچان، چناران - قوچان و بخش احمدآباد گزارش شده است.

در این اعلام آمده است، با توجه به بارش باران در جاده های شهرستان صالح آباد، لازم است رانندگان به هنگام عبور از این مسیرها، تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.

بارش برف در جاده های تربت حیدریه، چناران و زاوه

بنا بر اعلام مرکز مدیریت راه های خراسان رضوی؛ با توجه به بارش برف در برخی محورهای استان، تردد در این مسیرها به کندی امکان پذیر درحال انجام است.

مرکز مدیریت راه های استان اعلام کرد: با توجه بارش برف در گردنه تیوان در محور درگز - مشهد، ارتفاعات صالح آباد، محور چکنه بخش سرولایت، محور کوهسرخ شهرستان کاشمر، محور شادمهر شهرستان مه ولات، محور رباط سنگ و دیگر محورهای شهرستان تربت‌حیدریه و همچنین محورهای دو شهرستان چناران و زاوه، لازم است خودروهای عبوری از این محورها با رعایت قوانین رانندگی و سرعت مطمئنه در مسیر خود تردد کنند.

همچنین براساس این اطلاعیه و با توجه به بارش باران در محورهای شهرستان‌های بردسکن، تربت جام، خواف، سبزوار، کاشمر، گناباد، نیشابور، رشتخوار، مه ولات، بجستان، جغتای، باخرز و بخش احمدآباد، لازم است رانندگان به هنگام عبور از این مسیرها تمامی نکات ایمنی را رعایت کنند.

شایان ذکر است، وضعیت سایر مسیرهای استان عادی است و تردد در آنها به صورت روان جریان دارد.