معرفی گوشی هوشمندی مجهز به پروژکتور

به گزارش خبرگزاری مهر، بزرگترین ویژگی این گوشی توانایی نمایش دادن عکس، فیلم و دیگر انواع رسانه ها بر روی دیوار، سقف و یا هر فضای مسطح دیگری به وسعت 50 اینچ است.

سامسونگ این گوشی را برای اولین بار در کنگره جهانی موبایل سال 2010 رونمایی کرد. نسخه ای که به تازگی توسط این شرکت عرضه شده نسخه ای جدید از همان گوشی است که از سیستم عامل نان زنجبیلی یا اندروید 2.3 برخوردار است. این گوشی که هنوز جزئیات زیادی از آن منتشر نشده به زودی در چند کشور مختلف عرضه خواهد شد.

این گوشی از نمایشگری چهار اینچی برخوردار است و قدرت پروژکتور آن 15 لومن (واحد اندازه گیری شارژ نوری) است. داشتن پروژکتور برتری بزرگ این گوشی هوشمند به شمار می رود و دیگر ویژگی های آن با گوشی های اندرویدی برابری می کند.

بر اساس گزارش گیزمگ، "گلکسی بین" دارای دوربین عکاسی پنج مگاپیکسلی بوده و از پردازشگر دو هسته ای یک گیگا هرتزی برخوردار است همچنین حافظه داخلی این گوشی هشت گیگا بایت است و سامسونگ هنوز اطلاعاتی درباره قیمت آن ارائه نکرده است.