به گزارش خبرنگار مهر، هشتمین دوره پیکارهای کشتی فرنگی قهرمانی جام بین المللی یادگار امام در قم که جنبه انتخابی تیم ملی را نیز داشت و با شرکت چهره‌های مطرح استان‌های مختلف و همچنین میهمانان خارجی شامگاه یکشنبه در حالی به کار خود پایان داد که در سنگین وزن نماینده کشورمان در جایگاه نخست ایستاد.



رقابت فرنگی کاران چهار وزن در روز پایانی جام یادگار امام



در حالی که در سه وزن نخست این دوره از مسابقات ابتدا کشتی‌گیران فرنگی کار اوزان 60، 74، 84 و 120 کیلوگرم در حضور مسئولان فدراسیون و برگزاری رقابت ها و همچنین میهمانان مختلف داخلی و خارجی روی تشک رفتند در مجموع کشتی‌گیران ایرانی و خارجی کشتی های زیبایی برگزار کردند و در پایان مسابقات در هر دو بخش تیمی و انفرادی برترین ها مشخص شدند.



یکی از اوزانی که کشتی‌های بسیار حساسی در آن برگزار شد و از جذابیت بسیار بالایی نیز برخوردار بود، رقابت‌های وزن 120 کیلوگرم بود که در آن چهره‌های مطرحی حضور داشتند اما در نهایت مقام قهرمانی و نشان طلا به فرنگی کار کشورمان یعنی بشیر باباجان‌زاده رسید.



جدال رقبای ایرانی برای کسب مدال طلا



بعد از برگزاری مراحل مختلف کشتی‌های این وزن، سرانجام بشیر باباجان‌زاده کشتی‌گیر کشورمان و امیر قاسمی منجزی دیگر فرنگی کار شرکت کننده از ایران به دیدار نهایی رسیدند تا برای کسب مقام قهرمانی این دوره از رقابت ها با یکدیگر رقابت کنند.



در مسابقه پایانی که بر روی تشک B مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی جام بین المللی یادگار امام در سالن 2 هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم برگزار شد، باباجان زاده موفق شد حریف خود را در مجموع شکست دهد و قهرمان این وزن شود.



طلا و نقره 120 کیلوگرم به ایرانی ها اختصاص یافت



بدین ترتیب در پایان پیکارهای وزن 120 کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی قهرمانی بین المللی جام یادگار امام در هشتمین دوره این رقابت ها در شهر مقدس قم، بشیر باباجان‌زاده از کشورمان به مقام قهرمانی و نشان طلا دست یافت، امیر قاسمی منجزی دیگر فرنگی کار از تیم کشتی فرنگی ایران در جایگاه دوم ایستاد و موفق به کسب مقام نایب قهرمانی این دوره از رقابت‌ها شد.



همچنین در پایان رقابت‌های این وزن آتیلا گوزل از تیم کشتی فرنگی کشور ترکیه و بهنام مهدی‌زاده کشتی‌گیر فرنگی کار شرکت کننده از تیم منتخب کشورمان موفق به کسب مقام سوم مشترک شدند تا رقابت‌های این وزن برترین‌های خود را بشناسد.



رقابت‌های وزن 120 کیلوگرم کشتی فرنگی قهرمانی جام بین المللی یادگار امام در حالی با معرفی برترین‌ها در سالن 2هزار نفری مجموعه ورزشی شهید حیدریان قم به پایان رسید که در این وزن ماکسیم پروخوروف از آذربایجان و علی خلج کشتی گیر کشورمان مشترکا پنجم شدند.

