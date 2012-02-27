شمارش معکوس برای افزایش ذخایر استراتژیک بنزین ایران

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با افتتاح طرح‌های جدید پالایشگاهی، پروژه افزایش ظرفیت ذخیره سازی بنزین و گازوئیل کشور در دستور کار شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران قرار گرفته است.

بر این اساس امسال با ساخت و راه اندازی 16 مخزن جدید در مناطق مختلف کشور ظرفیت ذخیره سازی سوخت مایع کشور حدود یک میلیارد لیتر افزایش یافته است و باید با اجرای طرحهای جدید در مجموع تا پایان برنامه پنجم توسعه این ظرفیت از مرز 14.5 میلیارد لیتر عبور کند.

آمارهای رسمی وزارت نفت نشان می دهد در شرایط فعلی ظرفیت ذخیره سازی فرآورده های مختلف نفتی کشور به 11.5 میلیارد لیتر رسیده است که این ظرفیت با ساخت مخازن و انبارهای جدید نفتی حدود سه میلیارد لیتر افزایش می یابد.

شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران اخیرا با انتشار گزارشی از آغاز شمارش معکوس برای راه اندازی یک انبار جدید نفتی به منظور افزایش ذخایر استراتژیک بنزین و گازوئیل کشور در استان همدان خبر داده است.

هم اکنون ساخت انبار جدید نفت ملایر بیش از 90 درصد پیشرفت اجرایی دارد به طوریکه تاکنون در بخش طراحی و مهندسی 97 درصد، در بخش خرید 99 درصد و در بخش اجرا حدود 96 درصد پیشرفت حاصل شده است.

بر اساس برنامه زمان بندی پیش بینی می شود انبار جدید نفت ملایر تا اوایل سال 1391 در مدار بهره برداری قرار بگیرد که در این صورت ظرفیت ذخیره سازی بنزین و گازوئیل کشور حدود 68 تا 70 میلیون لیتر افزایش می یابد.

برای ساخت این انبار جدید نفتی بیش از 145 میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است ضمن آنکه در این انبار نفت 5 دستگاه مخزن سقف ثابت، سه دستگاه مخزن سقف شناور، 16 سکوی بارگیری فرآورده های نفتی طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی شده است.