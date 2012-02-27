عظیم محمودزاده نویسنده و محقق فرهنگ مردم دزفول در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: «طب جندیشاپور» با عنوان «فرعی طب محلی مردم دزفول» کتابی درباره روشهای درمانی است که سالها میان مردم دزفول رواج داشته و در واقع میراثی هزار ساله است.
وی افزود: در گردآوری مطالب این کتاب، اطلاعات مربوط به روشهای درمانی و داورهای گیاهی را که در دانشگاه باستانی جندیشاپور تجویز شدهاند، به صورت میدانی جمعآوری کردم. مطالب مذکور در منبع مکتوبی ثبت نشدهاند بلکه به صورت شفاهی میان مردم دزفول رواج دارند. دانشگاه جندیشاپور مشهوری که در کتابهای تاریخی نام آن را شنیدهایم، در 20 کیلومتری شهر دزفول است که وقتی در روزگاران قدیم از رونق افتاد، علوم آن به مردم شهر دزفول منتقل شد.
نویسنده کتاب «فرهنگ لغت دزفولی» ادامه داد: علوم طبی که در جندیشاپور تدریس شدهاند، روشهای نادر و کمیابی هستند که طی هزارسال گذشته میان مردم دزفول حفظ شده است اما امروز در هندوستان کاربرد دارد و در کشور ما استفاده چندانی ندارد. مطالبی که در کتاب جمعآوری کردهام، به صورت سینه به سینه میان نسلهای مختلف دزفولی منتقل شده است و در حال حاضر هم تنها 3 یا 4 طبیب سنتی در دزفول زنده هستند که اصول و چارچوب این طب را میدانند. به غیر از حافظ عمومی مردم دزفول، تنها چند عطاری و داروفروشی سنتی در این شهر وجود دارد که طبق اصول طب جندیشاپوری عمل میکنند. اما این اصول تا به حال در کتابی گرداوری و ثبت نشده است.
محمودزاده گفت: کتاب «طب جندیشاپور» در حال حاضر حجمی بین 300 تا 400 صفحه دارد و در مرحله ویراستاری نهایی است که تا چندی دیگر آن را به ناشر تحویل خواهم داد. تا به حال با دو ناشر درباره انتشار این کتاب صحبت کردهام. یکی از ناشران در دزفول و دیگری در تهران است. اما احتمال این که نشر فرهنگ دزفول این کتاب را چاپ کند، بیشتر است. چون میخواهم این کتاب یک منبع علمی باشد، عجلهای در چاپ آن ندارم و کتاب به نمایشگاه کتاب تهران نخواهد رسید.
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