تیمور باجول در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تجهیز تمامی مناطق اصفهان از وجود ایستگاه‌های ثابت بازیافت اظهار داشت: هم‌اکنون تنها دو ایستگاه ثابت بازیافت به صورت ساختمانی در سطح شهرستان اصفهان وجود دارد و احداث و راه‌اندازی این ایستگاه‌ها در تمامی مناطق از نیاز‌های موجود است.

وی به یکی از مهمترین رویکرد‌های اصلی سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان اشاره کرد و افزود: این سازمان همواره در راستای بهره‌مند شدن تمامی مناطق 14‌گانه اصفهان از وجود این ایستگاه‌ها تلاش می‌کند و احداث و راه‌اندازی ایستگاه‌های ثابت بازیافت ساختمانی در دستور کار این سازمان قرار دارد.

مدیرعامل سازمان بازیافت و تبدیل مواد زائد شهرداری اصفهان تاکید کرد: در حال حاضر 35 ایستگاه ثابت بازیافت در شهرستان اصفهان وجود دارد و تا پایان سال آتی تمامی مناطق 14‌گانه اصفهان از وجود ایستگاه‌های ثابت بازیافت ساختمانی بهره‌مند می‌شوند.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر 33 ایستگاه ثابت بازیافت موجود در سطح مناطق اصفهان به صورت کانکس هستند، ادامه داد: تمامی ایستگاه‌های ثابت بازیافتی که در آینده در اصفهان راه‌اندازی می‌شوند از نوع ساختمانی هستند.

