رضایتمندی نزد افراد مختلف تعاریف و مبنای متفاوتی دارد

برخی معتقد هستند که حاکم شدن سخت کار کردن به عنوان جنبه‌ای از اخلاق پروتستانی باعث شده انسان معاصر نتواند از دستاوردهای خود راضی باشد. در واقع حاکم بودن کار سخت و بیش از اندازه، باعث شده انسان رضایتی از زندگی خود نداشته باشد.

دکتر متیو کرامر استاد فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق دانشگاه کمبریج و مدیر برنامه فلسفه سیاسی و فلسفه حقوق در مورد اخلاق پروتستانی و تبعات حاکم شدن این فرهنگ در دوره معاصر به خبرنگار مهر گفت: در وهله اول باید بگویم من به اخلاق رواقی معتقد هستم.

وی افزود: سخت کار کردن اگر به معنای سخت کوشی باشد با آن موافق هستم، با سخت کوشی می‌توان به فضایل دست یافت و به جایگاه برتر رسید.

وی یادآور شد: اینکه مردم احساس کنند از دستاوردهای خود راضی و خشنود نیستند فی نفسه چیز بدی نیست.

کرامر در ادامه تأکید کرد: نارضایتی می تواند منجر به این شود که انسان تلاش و کوشش خود را بیشتر کند. اگر چه دنبال کردن و پیگیری لذت و شادی امری پسندیده و نیکوست ولی باید توجه داشت که دنبال کردن و پیگیری فضیلت امر مهمتر و والاتری است.

مؤلف "محل تلاقی اخلاق و حقوق" تأکید کرد: اگر برای نمونه به زندگی بتهوون توجه داشته باشیم اگر چه در زندگی او لذت و شادی مقوله‌ای فراوان نبوده ولی توانسته قطعات ماندگاری تولید کند.

استاد حقوق و فلسفه سیاسی دانشگاه کمبریج در ادامه افزود: در واقع همین که او توانسته این قطعات را تولید کند به فضایلی دست یافته و او را ماندگار کرده است. بر همین اساس ممکن است یک فرد عادی با یک کار معمولی نتواند به جایگاه افرادی چون بتهوون برسد.

وی در ادامه تصریح کرد: از اینرو برای آنکه بتوان به جایگاه فردی چون بتهوون رسید باید تلاش و کار سخت انجام داد. همچنین باید توجه داشت فضیلتی که یک فرد معمولی می‌تواند برای خود رضایت بخش تصور کند با فضیلتی که یک فرد سخت کوش برای خود تعریف می کند متفاوت است.

مؤلف "نظریه حقوق، نظریه سیاسی و شالوده شکنی" در پایان یادآور شد: اگر نارضایتی به معنای این است که انسان از تلاش و کوشش دست نکشد بگذار همواره ناراضی باشیم!