نشست شورای حقوق بشر امروز آغاز به کار می کند/ سخنرانی کاپیتان شهبازی در اجلاس

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس نوزدهم شورای حقوق بشر از امروز در ژنو آغاز به کار می کند و قرار است علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه با محور نقض حقوق بشر در غرب در این اجلاس سخنرانی کند.



در هفته دوم این اجلاس یعنی از تاریخ 7 مارس تا 13 مارس وضعیت حقوق بشر در انگلیس با حضور نمایندگان پارلمان انگلیس، بررسی خشونت پلیس در جنبش تسخیر وال استریت آمریکا با حضور رمزی کلارک، تحریم های ضد انسانی علیه ایران با حضور کاپیتان شهبازی در دستور کار پنل های اجلاس قرار دارد.



بررسی وضعیت حقوق بشر در سوریه در روز 12 مارس و بررسی وضعیت حقوق بشر در کشورها در تاریخ 13 مارس با سخنرانی جواد لاریجانی دبیر حقوق بشر ایران از دیگر برنامه های اجلاس است.



وضعیت حقوق بشر اسرائیل روز 19 مارس مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

مبحث نژادپرستی و نقض حقوق بشر از دیگر موضوعاتی است که در تاریخ20 مارس در شورای حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد.



بر اساس این خبر علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه به منظور شرکت دراجلاس حقوق بشر عصر یکشنبه تهران را به مقصد ژنو ترک کرد.