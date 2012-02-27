پسماندهای حجیم در شهر قزوین جمع آوری می شود

عباس عسگری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای ایجاد زیبایی منظر شهری و خدمت رسانی مطلوب به شهروندان اقدام به جمع آوری پسماندهای خشک و حجیم خواهد کرد.

عسگری افزود: در این طرح شهروندان می توانند از ابتدای اسفند ماه تا پایان سال از ساعت 8هشت صبح الی 20 با حضور در ایستگاههای هفتگانه سازمان مدیریت پسماند، پایگاههای مستقر در سطح شهر و یا تماس با شماره تلفن های 3327565-3322201و 3363141 آدرس خود را ثبت کنند تا در کمترین زمان ممکن پسماندهای خشک و حجیم جمع آوری و منتقل شود.

این مسئول بیان کرد: در صورت همکاری و استقبال شهروندان از این طرح، تعداد پایگاههای مستقر در سطح شهر افزایش می یابد تا شهروندان به راحتی بتوانند به نزدیکترین ایستگاه و یا پایگاه در محل سکونت خود دسترسی پیدا کنند.

وی افزود: شهروندان فقط در اسفند ماه از ساعت هشت صبح تا هشت شب می توانند با هماهنگی ، زباله های حجیم خود را تحویل دهند تا به صورت رایگان به جایگاه تخلیه منتقل شود.

عسگری یادآورشد: در این طرح هفت دستگاه خاور و پنج دستگاه وانت به همراه نیروی انسانی مورد نیاز آماده خدمات رسانی به شهروندان گرامی است.

این مسئول تصریح کرد: این طرح با توجه به نظر کارشناسان در بازدیدهای میدانی و تدبیر مدیران شهری اجرا شده و همچنین نشانی مکان های مورد نظر نیز از طریق فیکسچرها و بنرهای نصب شده درسطح شهر اطلاع رسانی خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری قزوین گفت: شهروندان می توانند با مراجعه به این ایستگاهها و یا پایگاههای مستقر در سطح شهر در این طرح که روشی برای زیباسازی منظر شهری و حفظ محیط زیست است شرکت کنند.

عسگری اظهارداشت: ایستگاه شماره یک: امامزاده علی (ع)، ایستگاه دو: دوراهی همدان جنب پمپ گاز CNG، ایستگاه سه، میدان عارف، ایستگاه چهار، سعدی، شیخ آباد، ایستگاه پنج : شهرک عارف، ایستگاه شش: مینودر بالاتر از میدان دهخدا؛ ایستگاه هفت: پونک از مکان های معرفی شده است.

به گفته عسگری جمع آوری و حمل نخاله های ساختمانی شامل این طرح نمی شود.

