بیشتر از حد قانونی به هیأت موسس دانشگاه آزاد فرصت داده شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد محمدیان صبح امروز در مراسم آغاز به کار رسمی رئیس جدید دانشگاه آزاد در سازمان مرکزی این دانشگاه با اشاره به امضا نکردن حکم ریاست فرهاد دانشجو توسط رئیس هیأت امنای دانشگاه آزاد، گفت: 2 بار در جلسه شورایعالی انقلاب فرهنگی بر قانونی بودن روند انتخاب رئیس دانشگاه آزاد تاکید شد و تا هرکجا که امکان داشت به اعضای هیات موسس و بنیانگذاران دانشگاه آزاد اسلامی احترام گذاشته شد اما این حکم امضا نشد؛ بنابراین ما از افراد دیگری که در این حوزه بودند برای امضای حکم رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بهره بردیم.

وی اظهار داشت: در جلسه تودیع و معارفه ای که به زودی برگزار خواهد شد، از خدمات 30 ساله دکتر جاسبی تقدیر و تجلیل در خور شانی به عمل خواهد آمد و ما این امر را به دکتر جاسبی قول داده ایم و دکتر دانشجو نیز باید برگزاری تودیع در خور شان دکتر جاسبی را در دستور کار خود قرار دهد.

عضو هیأت امنای دانشگاه آزاد در ادامه با اشاره به دوران ریاست فرهاد دانشجو در دانشگاه تربیت مدرس گفت: دانشجو در دوران ریاست خود در دانشگاه تربیت مدرس خدمات و خلاقیتهای بزرگی از خود نشان داد که امید است این مسئولیت جدید در دانشگاه آزاد نیز همراه با خلاقیت ادامه یابد تا دانشگاه آزاد اسلامی را ارتقا دهد.

وی ادامه داد: دکتر دانشجو از همین امروز باید با جدیت فعالیت خود را در دانشگاه آزاد اسلامی آغاز کند هیچ تاخیری نباید به وجود آید و این امر به فردا موکول نشود.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها گفت: امیدواریم ورود دکتر دانشجو به دانشگاه آزاد با صداقت و صفا و خروج دکتر جاسبی توام با صفا و صمیمیت باشد.