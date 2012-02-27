مستند زندگی ناصر حجازی ساخته می شود

بهناز شفیعی همسر زنده یاد ناصر حجازی با اعلام این خبر در خصوص کم و کیف مذاکره های انجام شده مبنی برساخت مستندی درباره زندگی ورزشی ناصر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: مذاکره اولیه با کیومرث پوراحمد مبنی برساخت این مستند انجام شده است. اما این کارگردان اعلام کرد که یک پروژه نیمه تمام در دست دارد و قرار است پس از اتمام این پروژه درخصوص کم و کیف ساخت این مستند به مذاکره و نتیجه گیری نهایی برسیم.

وی در ادامه افزود : همزمان با این کارگردان ، حسن فتحی و بهروز خلجی به تهیه کنندگی اسماعیل عفیفه و داریوش بابائیان نیز پیشنهاد ساخت این مستند را داده اند و ما منتظر هستیم ببینیم که با آقای پوراحمد به چه نتیجه ای خواهیم رسید چراکه پیشنهاد اولیه از سوی ایشان صورت گرفت.

شفیعی در پاسخ به این سئوال که خانواده زنده یاد حجازی تمایل دارد با کدام یک از کارگردان ها همکاری کند گفت: آقای پوراحمد کارگردان خوش سابقه ای در سینمای ایران است. حسن فتحی نیز از فیلمسازان خوش فکری است به همین دلیل هریک از آنها بخواهند فیلم را بسازند ما خوشحال خواهیم شد.

همسر زنده یاد ناصر حجازی در ادامه افزود : پوراحمد کارگردانی است که من خیلی او را قبول دارم اما مسئله ای که خود او نیز عنوان کرد این بود که اطلاعات اندکی نسبت به فوتبال دارد. این در حالی است که هر کارگردانی که می خواهد این مستند را بسازد باید با تمام وجود فوتبال دوست داشته باشد و از کم و کیف حضور ناصر حجازی درعرصه فوتبال آگاهی داشته باشد و یا از مشاور قدرتمند در این عرصه برخوردار شوند.

وی در پایان افزود: حسن فتحی هم درباره ادامه مذاکره برای ساخت این مستند گفته که مشغول ساخت سریال برای شبکه سوم سیما است و قرار است پس از پایان این سریال درباره ساخت این مستند به مذاکره بنشینم.