خرید 1800 تن کلزا از کشاورزان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، عبداله محمدفام روز دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پرداخت طلب کلزاکاران آذربایجان شرقی گفت: 1800 تن کلزا از کشاورزان آذربایجان شرقی خریداری شده بود که به دلیل عدم تخصیص اعتبار از سوی سازمان مرکزی تعاون روستایی و معاونت راهبردی ریاست جمهوری، طلب کلزا ‌کاران این استان پرداخت نشده بود.

وی با بیان اینکه تاکنون اعتباری برای پرداخت هزینه کلزای خریداری شده به سازمان تعاون روستایی استان تعلق نگرفته بود تا به کشاورزان پرداخت شود ادامه داد: با تامین اعتبار، ‌براساس اولویت تاریخ تحویل کلزا از سوی کشاورزان به سازمان تعاون روستایی، طلب آنان پرداخت شد.

محمدفام با اشاره به پرداخت 650 میلیون تومان از طلب کلزاکاران استان گفت : هم اکنون 9 مرکز خرید کلزا در استان فعالیت می کنند .

در سال زراعی 91-90 سطح زیرکشت کلزا 2380 هکتار بوده که پیش بینی می شود 4500 تن دانه روغنی کلزا استحصال و به کارخانجات روغن کشی کشور تحویل گردد.