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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۲

"ضدگلوله" در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان اکران می‌شود

"ضدگلوله" در انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان اکران می‌شود

فیلم سینمایی "ضدگلوله" ویژه اعضای انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان و خانواده‌هایشان به نمایش درمی‌‌آید.

به گزارش خبرگزاری مهر، انجمن روزنامه‌نگاران مسلمان روز سه شنبه 9 اسفندماه ساعت 16:30 در یک اکران خصوصی فیلم سینمایی "ضدگلوله" به کارگردانی مصطفی کیایی و تهیه‌کنندگی رضا رخشان را برای اعضا انجمن و خانواده‌های آنها در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا واقع در میدان هفتم تیر نمایش می‌دهد.

فیلم سینمایی "ضد گلوله"، نمونه موفق سینمای جنگ با بهره‌گیری از مولفه‌های کمدی و مضامین اجتماعی است. مهدی هاشمی، مسعود کرامتی، ژاله صامتی، سعید آقاخانی، محسن کیایی، علی کوچکی، امیر عزیزی، بهشاد شریفیان، مهدی فقیه و... بازیگران این اثر سینمایی هستند.
 

کد مطلب 1544880

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