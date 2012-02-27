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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۳

پیرعلی در گفتگو با مهر:

300مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

300مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: بیش از 300 مزرعه پرورش ماهی در استان وجود دارد.

اسماعیل پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان دارای 300 مزرعه پرورش ماهی است، اظهار داشت: این تعداد مزرعه پرورش بیش از16 هزار تن ماهی تولید کرده اند. 

وی افزود: چهارمحال و بختیاری یکی از تولید کنندگان بزرگ ماهی قزل آلا رنگین کمان است و هر ساله رتبه نخست تولید ماهی سرد آبی را در کشور بدست می آورد.
 
مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری تولید کننده آب دو رودخانه بزرگ کشور است و دارای چشمه ها و قنات زیادی است و این امر موجب شده این استان دارای استعداد بالایی برای توسعه مراکز پرورش ماهی باشد.
 
وی تاکید کرد: برنامه های زیادی برای توسعه و ایجاد مجتمع های تولید ماهی قزل آلا در این استان داریم.
 
اسماعیل پیرعلی بیان داشت: مزرعه داران این استان در سال گذشته افزون بر 14هزار و 250 تن ماهی سردابی تولید کرده اند.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ماهیهای این استان در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و ... به فروش می رسد.
کد مطلب 1544881

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