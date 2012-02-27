300مزرعه پرورش ماهی در چهارمحال و بختیاری وجود دارد

اسماعیل پیرعلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این استان دارای 300 مزرعه پرورش ماهی است، اظهار داشت: این تعداد مزرعه پرورش بیش از16 هزار تن ماهی تولید کرده اند.



وی افزود: چهارمحال و بختیاری یکی از تولید کنندگان بزرگ ماهی قزل آلا رنگین کمان است و هر ساله رتبه نخست تولید ماهی سرد آبی را در کشور بدست می آورد.

مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری گفت: استان چهارمحال و بختیاری تولید کننده آب دو رودخانه بزرگ کشور است و دارای چشمه ها و قنات زیادی است و این امر موجب شده این استان دارای استعداد بالایی برای توسعه مراکز پرورش ماهی باشد.

وی تاکید کرد: برنامه های زیادی برای توسعه و ایجاد مجتمع های تولید ماهی قزل آلا در این استان داریم.

اسماعیل پیرعلی بیان داشت: مزرعه داران این استان در سال گذشته افزون بر 14هزار و 250 تن ماهی سردابی تولید کرده اند.



مدیر شیلات و آبزیان سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان داشت: ماهیهای این استان در شهرهای تهران، اصفهان، شیراز و ... به فروش می رسد.