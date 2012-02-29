عواقب توهین به مقدسات اسلام برای آمریکا/ طالبان تنها برنده قرآن سوزی است

"سید محمد رضا موسوی" دبیر سیاسی خبرگزاری صدای افغان در رابطه با دلایل توهین سربازان آمریکایی به کتاب مقدس قرآن گفت: ارتش آمریکا یکی از بی اخلاق ترین ارتش ها در دنیاست و تاکنون هر کجا بودند مشکلاتی را ایجاد کردند.

وی افزود: حرکات ضد اخلاقی در ژاپن یکی از چالش هایی است که ارتش آمریکا آن را به وجود آورد. موج اسلام ستیزی در جامعه آمریکا بیداد می کند و این نظامیانی که کتاب مقدس قرآن را به آتش می کشند از همان جامعه هستند و این اولین بار نیست که شاهد چنین اقدامات شنیعی از سوی نظامیان ایالات متحده بودیم.

محمد رضا موسوی تاکید کرد: هم اکنون 24 استان شاهد برگزاری تظاهرات گسترده ضد آمریکایی است. دلایل توهین سربازان آمریکایی به کتاب مقدس قرآن را می توان برخاسته از اسلام ستیزی و دوم تحقیر مسلمانان دانست. اما فکر نمی کنم که این اقدامات چندان نتیجه بخش باشد.

وی در رابطه با تاثیرات اقدام شنیع نظامیان آمریکایی در روند جنگ افغانستان و حضور نیروهای آمریکایی در این کشور گفت: اقدامی که نظامیان آمریکایی مرتکب آن شدند فضا را برای حضور نیروهای خارجی تنگ تر می کند و طالبان تنها برنده اصلی این اقدامات است.

محمدرضا موسوی در ادامه با اشاره به اوج احساسات ضد آمریکایی در افغانستان گفت: مردم افغانستان از کشته شدن نظامیان آمریکایی متاثر نمی شوند و هر چقدر شاهد چنین اقدامات شنیعی از سوی نیروهای خارجی باشیم تنها امنیت نیروهای غربی به خطر می افتد.

وی در ادامه به تیراندازی در داخل وزارت کشور افغانستان و شلیک گلوله از سوی یک سرباز افغانی به طرف نیروهای خارجی اشاره کرد و گفت: گرایش به سمت طالبانیسم در افغانستان شدت یافته است و هتک حرمت به مقدسات قرآن تنها باعث گرایش جامعه به طرف طالبان می شود.

محمد رضا موسوی در پاسخ به این پرسش که وظیفه دولتمردان افغانستان در قبال توهین به مقدسات قرآن و اعتراضات پس از آن چیست، گفت: دولتمردان افغانی باید واکنش جدی را در قبال این موضوع انجام دهند زیرا از طرفی در قبال مردم مسئول بوده و از طرفی دیگر باید مستقل عمل کنند.

دلایل توهین سربازان آمریکایی به کتاب مقدس قرآن را می توان برخاسته از جامعه اسلام ستیز و دوم تحقیر مسلمانان دانست اما چنین اقداماتی چندان نتیجه بخش نیست .

وی افزود: دولتمردان افغانی تاکنون واکنشی را نشان نداده اند و تنها نشستی به دستور حامد کرزای رئیس جمهوری افغانستان برای بررسی اقدام شنیع این نظامیان آمریکایی برگزار شد اما چنین نشستی کافی نیست و افغانی ها باید آمریکایی ها را زیر سئوال ببرند.

سید محمد رضا موسوی گفت: مقامات قوه مجریه و مقننه افغانستان باید با آمریکاییها وارد گفتگو شوند تا در آینده شاهد چنین حوادثی نباشیم و غربی ها باید همواره به مقدسات اسلام احترام بگذارند.

وی در رابطه با عواقب منطقه ای توهین به مقدسات قرآن و اعتراضات پس از آن گفت: واقعیت امر این است که منطقه پیرامونی افغانستان اسلامگراست و با جامعه دینی بسیار قدرتمندی مواجه هستیم.

سید محمد رضا موسوی گفت: توهین به مقدسات قرآن می تواند واکنش جوامع اسلامگرا را به دنبال داشته باشد و اثرات آن را در پاکستان، ایران، هند و آسیای میانه مشاهده کرد و طبیعی است که این اقدام فضا را برای نیروهای آمریکایی در کل منطقه تنگ تر خواهد کرد و شاهد اوج گیری افکار و اندیشه های ضد آمریکایی در این جوامع خواهیم بود.

وی در پاسخ به این پرسش که وظیفه کشورهای اسلامی در قبال اقدامات مکرر غربی ها در توهین به مقدسات اسلامی چیست، گفت: متاسفانه در کشورهای اسلامی دولت های مستقل کمی داریم اما تمام کشورهای اسلامی باید در عصر بیداری اسلامی و بهار عربی واکنش نشان دهند.

سید محمد رضا موسوی گفت: در چند روز گذشته می بایست شاهد خیزش مسلمانان در اعتراض به اقدام شنیع نظامیان آمریکایی در توهین به مقدسات اسلام باشیم اما تنها معدود کشورهایی در منطقه به خیابان ها آمدند.

وی تاکید کرد: هم اکنون این فرصت به دست آمده است که آمریکا را تحت فشار قرار دهیم و در این میان رسانه های کشورهای اسلامی باید عملکرد بیشتری داشته تا بدان حد که غرب را دچار یک بحران کنند و امیدوارم که چنین اقداماتی در آینده نزدیک در کشورهای اسلامی انجام شود.

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مصاحبه: معصومه زارع