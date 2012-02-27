به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم در تالار علامه جعفری پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، کوچه پژوهشگاه (2)، پلاک 2 از ساعت 15 الی 17 برگزار می شود.
همچنین در این مراسم حجت الاسلام محمدعلی جاودان، دکتر موسی حقانی، دکتر مهدی دشتی و دکتر موسی نجفی به ارائه سخنرانی پیرامون شخصیت علمی حجت الاسلام ابوالحسنی خواهند پرداخت.
یادواره مقام علمی مرحوم استاد علی ابوالحسنی، با همکاری موسسه مطالعات تاریخ معاصر، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، خانه مشروطه اصفهان، مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)، کانون اندیشه جوان، مرکز پژوهشهای فرهنگی اجتماعی صدرا، مؤسسه تعلیماتی و تحقیقاتی امام صادق(ع)، بنیاد امام رضا(ع) و حوزه علمیه امام رضا(ع)، بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی و مجمع ناشران انقلاب اسلامی برگزار می شود.
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