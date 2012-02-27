تشکیل هیئت نظارت بر قانون اساسی به شورای نگهبان ربطی ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور در نشست خبری امروز خود که با حضور رسانه های داخلی و خارجی و با موضوع بررسی تحولات سیاسی داخل کشور برگزار شد، در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر که از وی پرسید با توجه به اینکه 3 روز دیگر به انتخابات مانده چرا شخص آقای رئیس جمهور تا به حال هیچ سخنرانی برای تشویق و ترغیب مردم برای حضور گسترده در انتخابات نداشته است، گفت: خواست دولت و رئیس جمهور حضور گسترده مردم و علاقه مندان به دولت در انتخابات است. همانطور که رهبری بر این موضوع تاکید ویژه دارند. البته رئیس جمهور هم شاید در وقت مناسب خود به این موضوع اشاره کند.

وی افزود: بنده در این نشست خبری به موضوع اهمیت انتخابات و حضور گسترده مردم اشاره کردم که همان نظر دولت و آقای احمدی نژاد نیز هست.

جوانفکر در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر که از وی پرسید با توجه به اعلام برنامه های اقتصادی دولت از سال 84 تا به حال از سوی شما در این نشست خبری ، نظرتان در خصوص پرونده فساد بانکی اخیر که اعلام شد جریان انحرافی، برخی مدیران دولتی و همچنین خواهرزاده یک مقام دولتی در آن نقش داشته است، چیست، گفت: آنطور که شاهد بودیم اولین جلسه دادگاه متهمان فساد بانکی برگزار شد و ما امیدواریم این قضایا با جدیت بررسی و پیگیری شود.

مدیر عامل ایرنا خاطر نشان کرد: در رابطه با این پرونده 5 نفر از نمایندگان فعلی مجلس برای انتخابات رد صلاحیت شدند که البته به نظر می رسد این تعداد بیشتر از این هم باشد. ما از قوه قضائیه می خواهیم تمام افرادی که با این پرونده در ارتباط بودند را بازخواست کند.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افزود: دولت احمدی نژاد شعار مبارز با فساد اقتصادی را می داد و شخص رئیس جمهور نقش اصلی در افشای پرونده فساد بانکی اخیر داشت و از قوه قضائیه می خواهیم هر کسی را که در این پرونده دست داشته است را به مردم معرفی کند.

جوانفکر در ابتدای این نشست خبری با تشریح برنامه ها و فعالیت های اقتصادی دولت نهم و دهم در طول این چند سال گفت: چطور ممکن است در چنین شرایطی نرخ ارز و سکه بر خلاف واقعیت اقتصادی موجود افزایش یابد در حالیکه هیچ گاه بعد از انقلاب در فراوانی سکه و ارز شاهد چنین شرایطی نبوده ایم.

وی افزود: روزنامه ایران در روزهای قبل مطلبی را منتشر کرد و در آن به دست های پشت پرده ای در خصوص آشفتگی بازار سکه و ارز اشاره کرد که البته وزیر اطلاعات نیز به این موضوع که عده ای در داخل در نوسانات اخیر بازار سکه و ارز دست داشتند اشاراتی داشت.

مشاور رئیس جمهور تصریح کرد: گروهی با وارد کردن پول به بازار سکه و ارز باعث نوسانات قیمت در این بازار شدند و ما معتقدیم که برای این افراد و گروه مانند پرونده فساد بانکی یک پرونده فساد مالی تشکیل شود.

وی خاطر نشان کرد: چه کسانی هستند که با خیال راحت در بازار و در کار دولت اخلال ایجاد می کنند برخی می خواهند مردم امنیت خاطر نداشته باشند. برنامه های این گروه هدفمند است و نسبت به اقدامات این گروه به دستگاه قضایی اعتراض داریم که چرا به عملکرد این افراد رسیدگی نمی شود؟

جوانفکر افزود: حتی اگر گروه ها و افرادی در درون نظام باشند که در بازار اخلال ایجاد کنند باید با آنها برخورد شود و به نظر می رسد این پول ها که وارد بازار شد شخصی نبوده از منابع عمومی است و موجب ناامنی اقتصادی شد.

وی تصریح کرد: این افراد یک جریان هستند و دست به دست هم داده اند و بعضا با دشمنان خارجی نیز ارتباط دارند.

وی گفت: عده ای در داخل کشور فرش قرمز پهن کرده اند وامید دشمن از خارج از کشور برای ایجاد اختلال در جامعه به این افراد است.

جوانفکر خاطر نشان کرد: موضوع دیگری که باید مطرح کنم موضوع قانون اساسی است که پایه و اساس برای همه تصمیمات کشور است.

مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور افزود: مجلس حق ندارد قانونی وضع کند که مغایر قانون اساسی باشد. احمدی نژاد طبق قانون اساسی وظایفی بر عهده دارد و باید پاسدار حرمت قانون اساسی و مردم باشد و احمدی نژاد برای اینکه وظیفه اش را درست انجام دهد هیئت نظارت بر قانون اساسی را تشکیل داد که از سوی شورای نگهبان با آن مخالفت شد.

وی در ادامه افزود: اصلا این موضوع به شورای نگهبان ربطی ندارد. در قانون اساسی این موضوع بیان شده است که بعد از رهبری رئیس جمهور شخص اول مملکت است و وظایف شورای نگهبان نیز در قانون اساسی در حوزه ای خاص مشخص شده است که حتی رئیس جمهور می تواند نظارت کند و از اینکه این بخش قانون اساسی که مربوط به شورای نگهبان می شود، درست اجرا می شود یا خیر.

جوانفکر همچنین در بخش دیگری از سخنانش به موضوع اهمیت انتخابات و حضور گسترده مردم و طرفداران دولت برای شرکت در انتخابات اشاره کرد.

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