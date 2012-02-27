تاوان اهانت به قرآن برای آمریکا/ اوضاع غرب در افغانستان بدتر شده است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله تایم در گزارشی تحلیلی نوشته است: در پی این قرآن سوزی، حادثه سخت دیگری روابط دولت کابل را با ایالات متحده تحت تأثیر قرار داد. بعدازظهر شنبه، یکی از کارکنان وزارت کشور افغانستان در مرکز این وزارتخانه در کابل به دو مستشار آمریکایی آتش گشود و با شلیک به سر این دو آمریکایی، آنها را به کام مرگ کشاند.



"صدیق صدیقی" سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با مجله تایمز گفت: تعقیب شخص ضارب در سراسر کشور در جریان است.



از زمان انتشار این خبر، حدس و گمانه زنی ها بر بر سر این است که آیا شخص ضارب "نفوذی شورشی" بوده و یا فقط به علت خشم از قرآن سوزی مرتکب این عمل شده است.



صدیقی ایده نفوذی بودن ضارب را تکذیب کرد و گفت: روشن است که گروه های شورشی قادر به نفوذ به درون دولت به این شکل نیستند.



وی افزود: این وزارتخانه بسیار مکان امن و آرامی بوده است، و شاهد این گونه حوادث در گذشته نبوده ایم.

این وزارتخانه همچنین در بیانیه‌ای وعده دستگیری فرد ضارب را داده است.



البته خبرها حاکی است که گروه شبه نظامیان آمریکا که از سال‌ها پیش تاکنون به جنگ با نیروهای سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) و نیروهای افغان می‌پردازند، مسوولیت تیراندازی در وزارت کشور افغانستان را عهده‌دار شده است.



آمریکا نیز اتباع خود را در سراسر این کشور که تحت خدمت دولت افغانستان هستند، فراخواند. در همین حال انگلیس نیز در اقدامی مشابه غیرنظامیان تابع این کشور را در افغانستان فراخواند.



یک قانونگذار سابق افغان نیز در اظهار نظری گفت: من فکر نمی‌کنم آمریکا فرآیند خروج نیروهایش را به دنبال کشته شدن این دو مشاور آمریکایی تسریع بخشد و اگر چنین باشد، آمریکایی‌ها از حملات تروریستی حتی در خود واشنگتن در امان نخواهند بود.



در پی ناآرامی ها و اعتراض ها به اقدام توهین آمیز نظامیان آمریکایی نسبت به قرآن مجید، آمار کشته ها در مجموع به 30 نفر رسیده است که در این میان نام چهار سرباز آمریکایی دیده می شود.