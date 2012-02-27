به گزارش خبرنگار مهر، برآوردهای جدید انجام گرفته در وزارت نیرو مبنی بر افزایش پیک مصرف برق و عبور مصرف برق کشور از مرز 44 هزار مگاوات تا تابستان سال 1391 منجر به تسریع در ساخت و راه اندازی واحدهای جدید نیروگاهی در سطح کشور شده است.

در حال حاضر ظرفیت تولید برق نیروگاه های ایران به 65 هزار مگاوات افزایش یافته است که پیش بینی می‌شود تا پیش از تابستان سال آینده ظرفیت تولید برق ایران به مرز 70 هزار مگاوات در روز افزایش یابد.

بر این اساس تا پیش از تابستان سال 1391 طرح‌های جدید افزایش تولید برق حداقل باید در 10 واحد نیروگاهی در مدار بهره برداری قرار بگیرد به طوریکه با راه اندازی این واحدها در مجموع ظرفیت تولید برق ایران حدود پنج هزار مگاوات در روز افزایش می یابد.

هم اکنون راه اندازی و سنکرون واحدهای جدید تولید برق در نیروگاه‌های سلطانیه زنجان، نیروگاه بخار سیکل ترکیبی سنندج، نیروگاه آبادان، نیروگاه سیکل ترکیبی دماوند، نیروگاه بسطامی شاهرود، نیروگاه حافظ فارس، نیروگاه پره سر گیلان، گناوه و اسلام آباد غرب، نیروگاه برقآبی سیاه بیشه و نیروگاه اتمی بوشهر در دستور کار قرار گرفته است.

محمد بهزاد معاون وزیر نیرو در امور برق و انرژی هم در گفتگو با مهر با اشاره به راه اندازی سه طرح جدید نیروگاهی در بهمن و اسفند ماه سالجاری، به مهر گفت: با راه اندازی واحدهای جدید نیروگاهی در مجموع ظرفیت تولید برق ایران یکهزار و 780 مگاوات افزایش می یابد.

این مقام مسئول با اشاره به راه اندازی نیروگاه خصوصی سیکل ترکیبی زواره اصفهان، تصریح کرد: در این واحد نیروگاهی با مشارکت بخش خصوصی حدود 484 مگاوات به ظرفیت تولید برق کشور افزوده شده است.

وی همچنین با اشاره به راه اندازی بخش گاز نیروگاه خصوصی سیکل ترکیبی حافظ شیراز با ظرفیت 648 مگاوات و بخش گاز نیروگاه زاگرس کرمانشاه با ظرفیت 648 مگاوات، تاکید کرد: همزمان با راه اندازی واحدهای جدید نیروگاهی، تسریع در تکمیل تعمیرات شبکه انتقال و نیروگاه‌های موجود هم در دستور کار قرار گرفته است.

در همین حال، همایون حائری مدیر عامل توانیر اخیرا در گفتگو با مهر از به پایان رسیدن تعمیرات نیروگاه های کشور تا پایان فروردین ماه سال آینده خبر داده و تاکید کرده است: با توجه به پیش بینی فرا رسیدن گرمای زودرس و افزایش ناگهانی مصرف برق، دوره تعمیرات نیروگاهها به حداقل کاهش یافته است.