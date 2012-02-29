مردم سالاری دینی کاملا مبتنی بر فقه اهل بیت است/حضور در انتخابات حکم شرعی است

حجت الاسلام علی ذوعلم درمورد وظیفه جریانهای فقهی اثرگذار کشور در حراست و گسترش مردم سالاری دینی به خبرنگار مهر گفت: نگاه به مقوله سیاست از زاویه مردم سالاری دینی نگاهی است که کاملا مبتنی بر فقه اهل بیت و سیره پیامبر واهل بیت و پیروانشان است. ادله‎ای داریم که ضرورت حضور مردم در انتخابات را تأکید می‎کند.

وی افزود: یک مسلمان باید اسلام خودش را به مسائل شخصی محدود نکند همانطوریکه خداوند در همه سطوح و لایه‏های خلقت حاکمیت و خالقیت دارد یعنی حکم الهی و تشریع الهی در همه جا از جمله حوزه سیاست باید جاری باشد.

رئیس پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: اینکه جامعه اسلامی باید دارای چه حکومتی باشد اسلام به این سؤال پاسخ می‎دهد و مسلمانان باید این پاسخ را محقق سازند.

ذوعلم درمورد اینکه نهاد دین چه وظیفه‎ای در مواجهه با انتخابات دارد هم یادآور شد: حضور مردم بر اساس احکام الهی در عرصه سیاسی یک وظیفه است و این وظیفه دردوران غیبت امام معصوم در قالب تبعیت و پیروی از ولی فقیه تعریف می‎شود. اینکه باید درچارچوبهای حاکمیت الهی و تحقق اهداف و آرمانهای دینی ارکان حکومت اسلامی را تقویت کنیم. قوه مقننه یکی از این ارکان است که با انتخاب کاندیدای اصلح بر اساس معیارهایی که در منطق اسلام تعریف شده است مثل تدین، ایمان، توانمندی، قدرت تحلیل سیاسی، شجاعت، اخلاص و پاکدستی و ساده زیستی با انگیزه خدمت به خلق، باید در انتخابات مجلس شرکت کنیم.

وی افزود: آنچه که دین و اسلام ناب در عرصه سیاست به عنوان محور قلمدادمی‎کند عدالت در همه سطوح جامعه است. بنابراین مجلسی مطلوب است که قوانین، سازگاریها و فرآیندها و چارچوبهایی که عدالت را توسعه می‏دهند پیگیری کند و مدنظر و در اولویت قرار دهد.

ذوعلم تصریح کرد: مسائل شخصی، قومی و صنفی را نباید در انتخابات دخالت دهیم بلکه باید به این توجه کنیم که یک نماینده چقدر می‏تواند درپاسداشت عزت ملی، استقلال کشور، ارزشهای دینی و ارتقای سطح زندگی مردم و استقرار عدالت مؤثرباشد.

وی یادآورشد: سیاستی که مورد نظر اسلام است سیاستی پاک و معنوی و متعال است. کسانی هم که وارد این عرصه می‎خواهند بشوند باید انسانهای خودساخته و باتقوایی باشند. کسانی که در انتخابات هم شرکت می‏کنند رأی دادن مرحله اول مشارکت است و سپس مطالبه تحقق این ارزشها و اهداف از نمایندگان مرحله بعدی حضور سیاسی مردم است. مرحله سوم همکاری و همدلی با قوانین الهی و اهداف و آرمانهای نظام است که در مجلس تصویب می‏شوند و مرحله آخر نظارت و سنجش برعملکرد مجلس و نمایندگان است.