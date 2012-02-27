به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی امیر قطر در این نشست گفت: آنچه صهیونیستها در قدس انجام می دهند نقض آشکار قوانین بین المللی و قوانین بشردوستانه و همچنین نقض چندین قطعنامه شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل درباره حقوق مردم فلسطین است.

وی افزود: از این رو وضعیت کنونی قدس نیازمند یک موضع محکم برای مقابله با چالش صهیونیستهایی است که برای هویت قدس ایجاد خطر کرده اند.

این همایش با موضوع کنفرانس بین المللی دفاع از قدس اشغالی با حضور 350 شخصیت از 70 کشور جهان در دوحه برگزار شد. هیئتهای شرکت کننده در این همایش درباره جایگاه حقوقی شهر قدس پیش و پس از اشغال صهیونیستها ، حقیقت و آینده قدس تحت اشغال و جایگاه اماکن مقدس در قانون بین المللی صحبت می شود.

این همایش سه روزه در شرایطی برگزار می شود که مسجدالاقصی با حملات مکرر افراط گرایان صهیونیست رو به رو است.

امیرقطر همچنین پیشنهادی را به شورای امنیت سازمان ملل ارائه کرد تا قطعنامه ای برای تشکیل یک کمیته بین المللی تحقیقات تصویب کند تا تمام اقدامات انجام شده توسط رژیم صهیونیستی را از سال 1967، زمان اشغال قدس بررسی کند.

وی از مقامات فلسطینی خواست از هرگونه تلاش ممکن برای حفظ هویت قدس استفاده کنند، چرا که بدون قدس، فلسطینی نیست و بدون مسجدالاقصی قدسی نخواهد بود.

شهر قدس دربرگیرنده حرم شریف به عنوان سومین مکان مقدس اسلام است که مرکز مناقشات صهیونیستها و فلسطین را تشکیل داده است. نیروهای صهیونیستی در سال 1967 شهر قدس را اشغال کردند.

محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین با محکومیت تلاشهای سریع صهیونیستی برای یهودی کردن قدس از مسلمانان خواست برای حفظ هویت قدس در این شهر گردهم جمع شوند.

عباس اظهار داشت: مقامات اشغالگر صهیونیست با توسل به شنیع ترین و مخاطره آمیزترین ابزارها و روشها تلاش می کنند ویژگی های اسلامی و حتی مسیحی شرق قدس را از بین ببرند.

وی گفت: اگر مسلمانان در شهر قدس در اعتراض به این یهودی سازی گردهم جمع شوند این اقدام انعکاسی، سیاسی، اخلاقی، اقتصادی و بشردوستانه خواهد داشت و نشان می دهد که قدس متعلق به همه ما است.