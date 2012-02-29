تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی ربطی به دولت ندارد

پرویز احمدی پنجکی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد تعیین مبلغ عیدی بازنشستگان افزود: تا این لحظه مبلغ دقیق عیدی بازنشستگان تامین اجتماعی از سوی هیچ نهادی اعلام نشده است در حالیکه عیدی بازنشستگان لشکری و کشوری کامل به آنها پرداخت شده است.

وی با اشاره به اینکه بازنشستگان نسبت به این موضوع اعتراض شدید دارند، گفت: مستمری بگیران تامین اجتماعی اعتراض خود را نسبت به عیدی بعد از انتخابات مجلس اعلام می کنند.

رئیس انجمن بازنشستگان جامعه اسلامی کارگران درمورد کسری بودجه سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد: با توجه به اینکه شرکتهای زیر مجموعه زیادی در تملک سازمان است به همین دلیل فکر نمی کنیم با این سرمایه ها، تامین اجتماعی با کسری بودجه مواجه شود و اگر به دلیل سوء مدیریت امکان بهره برداری از سود شرکتهای زیر مجموعه شستا را ندارند به ما بگویند تا برای بازدهی سود شرکتها چاره اندیشی کنیم.

پنجکی با اشاره به اینکه چندین بار به مسئولان تامین اجتماعی و وزارت رفاه نامه نوشتیم و تقاضای دیدار حضوری برای درمیان گذاشتن مشکلات بازنشستگان داشتیم اما به هیچیک از آنها پاسخی داده نشد افزود: از تمامی مسئولان تامین اجتماعی و همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گله مند هستیم.

وی در مورد صحبت وزیر رفاه مبنی بر اینکه نرخ دقیق عیدی بازنشستگان باید از سوی دولت اعلام شود، گفت: سازمان تامین اجتماعی با پول ما اداره می شود به همین دلیل حقوق و عیدی بازنشستگان نیز با سرمایه سازمان پرداخت می شود و ربطی به بودجه دولت ندارد. بنابراین برای تعیین مبلغ عیدی نیزنیازی به دولت نیست و هیئت امنا باید تصمیم گیری کند.

رئیس کانون مستمری بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی شمیرانات اظهار داشت: در مقابل خواسته به حق خود که مبنی قرار گرفتن افزایش دو برابری حقوق برای پرداخت عیدی است کوتاه نمی آییم.