انتخابات 12 اسفند مردم مسلمان منطقه را به ادامه حرکت امیدوار می سازد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا قاسمی فرزاد صبح دوشنبه در همایش مجریان و ناظران انتخابات در بخش رودهن با اشاره به انتخابات برگزار شده از ابتدای انقلاب اسلامی تا امروز افزود: انتخابات همیشه یکی از مؤلفه های مهم در نظام مقدس جمهوری اسلامی بوده است و همواره رأی مردم از اهمیت بالایی در تعیین سرنوشت کشور برخوردار بوده است.

وی بیان کرد: نظام مقدس جمهوری اسلامی جزو مردم سالارترین دولتها و حکومتها است، چراکه در همه انتخاباتها مردم با درصد بالایی حضور می یابند و آزادانه فرد مورد نظر خود را انتخاب می کنند.

این مسئول به اهمیت این دوره از انتخابات اشاره کرد و افزود: این انتخابات بسیار مهم است، زیرا شرایط ایران چه از لحاظ داخلی و چه بین المللی شرایط ویژه ای است و همچنین این انتخابات پس از شکل گیری نهضتهای اسلامی در منطقه است و می تواند به عنوان یک الگوی کارآمد در این انقلابها مورد استفاده قرار گیرد.

وی اظهار داشت: دشمن فعالیت خود را از چندماه قبل با طراحی سناریوهای مختلف از جمله تشدید تحریمها، موضوع هسته ای، ترور و غیره آغاز کرد و همه امیدش به این موضوع بود که بتواند مردم را دچار یأس و ناامیدی کند و از حضور در عرصه باز دارد

فرماندار شهرستان دماوند با اشاره به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی 22 بهمن ادامه داد: این حضور که در پی سخنان حکیمانه رهبر معظم انقلاب در نماز جمعه بود توطئه دشمن را نقش برآب ساخت و مردم سرافراز ایران با حضور پرشور در انتخابات 12 اسفند بار دیگر سیلی محکمی بر دهان مستکبران خواهند زد.

مجریان و ناظران انتخابات امانت داران نظام هستند

رئیس حوزه انتخابیه شهرستانهای دماوند و فیروزکوه در ادامه به بیان توصیه هایی به مجریان و ناظران انتخابات پرداخت و گفت: شما به عنوان امانت داران نظام هستید و از شما انتظار می رود اولاً رعایت بی طرفی و عدالت را داشته باشید و همچنین به دور از قضاوت و پیش داوری در نهایت هماهنگی با سایر مجریان انتخابات سعی کنید از امانتی که به شما سپرده شده است به خوبی محافظت کنید.

وی اضافه کرد: از زمان آغاز تبلیغات نامزدهای انتخابات تا کنون، شاهد کمترین تخلف در این حوزه انتخابیه بودیم و درصورت مشاهده تخلف با آن مطابق قانون برخورد خواهد شد.