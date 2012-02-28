دولت اجازه افزایش نرخ کرایه تاکسی و اتوبوس را نمی دهد

حمیدرضا صارمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در اسفند سال گذشته و مرداد امسال کرایه های حمل و نقل عمومی افزایش یافت گفت: در آن زمان بر فرض ثابت ماندن قیمت سوخت اعلام شد که قیمتها در سال 91 افزیش نمی یابد که همچنان قیمت سوخت ثابت است.

وی با اشاره به پرداخت 90 درصدی یارانه های بلیت مترو و اتوبوس گفت: انتظار داریم در روزهای پایانی سال که سفرهای درون شهری در پایتخت افزایش می یابد به بهانه تاخیر درپرداخت یارانه ها شهروندان به زحمت نیندازند.

صارمی با بیان اینکه بر اساس آیین نامه بهبود عبور و مرور کلانشهرها باید از اتوبوسهای انبوه بر در خطوط ویژه خود استفاده کنند گفت: اتوبوسهای دو کابین بزودی در شهرهای اصفهان، تبریز و مشهد وارد ناوگان می شود و خرید اتوبوسهای سه کابین نیز در دستور کار ما است اما زمان اجرایی شدن آن مشخص نیست.