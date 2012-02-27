انتخابات یزد بدون هیچ مشکلی در حوزه فناوری برگزار می شود

عزیزالله سیفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: دوره های آموزش‌ تخصصی کاربران شعب با موفقیت به پایان رسیده و اطلاعات لازم به آنها برای برگزاری انتخابات نیمه الکترونیک داده شده است.

وی با بیان اینکه در نهمین دوره انتخابات مجلس، بیشتر فرآیندها به صورت مکانیزه انجام می شود، افزود: با توجه به اینکه این دوره از انتخابات به صورت رایانه ای است و نیاز به آموزش سامانه جامع انتخابات بیش از پیش احساس می شد کلاسهای آموزش تخصصی برای کاربران IT شعب برگزار شد و تمامی این افراد در این کلاسها حضور یافته و با این سیستم به صورت کاربردی آشنا شدند.

فرماندار یزد با اشاره به اینکه تمام شعب اخذ رای به امکانات رایانه ای مجهز شده اند، عنوان کرد: با تعاملی که با ادارات و نهادهای شهرستان صورت گرفته است، با جذب نیروهای متخصص و تجهیز شعب به امکانات سخت افزاری و نرم افزاری با تعامل مناسب ادارات و نهادهای شهرستان در روز 12 اسفند با هیچ مشکلی در حوزه فناوری و اطلاعات روبرو نخواهیم بود.

سیفی با تاکید به اینکه برگزاری انتخابات رایانه ای خطا و اشتباهات را کاهش خواهد داد، تصریح کرد: پایگاه داده کد ملی افراد در کامپیوتر تمام شعب قرار گرفته و احراز هویت و تکراری بودن رأی دهنده در همان لحظه امکان پذیر است.

وی بیان کرد: آخرین مرحله مانور استعلام شماره ملی از شعب اخذ رای سه شنبه نهم اسفندماه برگزار خواهد شد تا موانع و مشکلات احتمالی شناسایی تا در این چند روز آینده برطرف شود.