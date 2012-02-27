قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی موجب تحول در آذربایجان شرقی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدیان در حاشیه راه اندازی حوزه آموزشی دبیرخانه قانون افزایش بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی استان در محل مرکزآموزش شهید سرداری سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: رئیس جمهور قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی را که مشتمل بر 35 ماده و 36 تبصره بوده و در بیست و سوم تیرماه سال گذشته به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود را ابلاغ کرد که بر اساس آن، دولت مکلف شده است در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله کشور، زمینه ها، برنامه ها، تسهیلات و امکانات ارتقای بهره وری و اصلاح الگوهای تولید و مصرف در بخش کشاورزی و منابع طبیعی را فراهم و به مرحله اجرا درآورد.

وی با بیان اینکه براساس قانون افزایش بهره‌وری، پیش‌بینی شده است که مجوز فعالیت‌های کشاورزی توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد ادامه داد: بر اساس قانون افزایش بهره‌وری باید نسخه‌نویسی میزان استفاده از سم و کود در بخش‌های مختلف کشاورزی و اقلیمهای مختلف توسط سازمان نظام مهندسی صورت گیرد.

محمدیان با بیان اینکه مخاطب قانون افزایش بهره‌وری بخشهای مختلفی نظیر سازمان محیط زیست، مهندسی آب وزارت نیرو، شهرداری و سایر وزارتخانه‌های مختلف است افزود: اجرای این قانون به تنهایی از اراده جهادکشاورزی خارج بوده و برای اجرای آن باید همه زیربخشها بسیج شوند.

محمدیان با اشاره به ماده21 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی گفت: بر طبق این ماده وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و تمامی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیردولتی موظفند تعداد، رشته و ترکیب جنسیتی دانشجویان رشته‌های تحصیلی دانشگاهها، مراکز و مؤسسات آموزش عالی مرتبط با کشاورزی ، منابع طبیعی و دامپزشکی خود را قبل از اعلام و پذیرش، براساس نیازسنجی منطقه ای که توسط وزارت جهاد کشاورزی انجام می‌شود ، ساماندهی نمایند.