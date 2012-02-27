انتخابات نباید آلوده به رفتار غیردینی و غیر اخلاقی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله رضا رمضانی با بیان اینکه توجه به عینیت سیاست و دیانت از نکته های بسیار مهمی است که باید مورد عنایت همه اقشار جامعه به ویژه مسئولان اجرایی، قضایی و قانونگذاری کشور قرار گیرد، اظهارداشت: هدف از سیاست، همان اصلاح و تدبیر امور جامعه براساس مبانی دینی است که براین اساس پیامبراکرم (ص) و امامان معصوم (ع) در راس سیاستمداران خواهند بود.

نماینده مردم گیلان در مجلس خبرگان رهبری گفت: بدون شک سیاستی که متکی بر مبانی دینی و الهی است با سیاستی که مبنای لیبرالی، سرمایه داری و یا کمونیستی داشته و به دنبال تثبیت قدرت و توسعه ثروت است، کاملا متفاوت است.

وی در ادامه به اصول سیاست دینی اشاره کرد و افزود: اصل "حق حاکمیت برای خدا" از اصول مهم و اولیه نظام سیاسی اسلام است.

رمضانی اظهارداشت: آنچه که باید حکومت اجرا کند، قانون الهی است که جامعه را به سکونت و آرامش می رساند، چه اینکه در اصل پنجاه و ششم قانون اساسی نیز به این نکته تصریح شده است که "حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است، هیچ کس نمی تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خدا داد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند."

وی گفت: نظام سیاسی اسلام، تفکر ماکیاولی که معتقد به استفاده ازهر وسیله ای، از جمله استفاده از زر، زور و تزویر برای رسیدن به مقاصد حزبی و گروهی است، مردود و مطرود می داند.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: براین اساس دین و آموزه های اسلامی به هیچ وجه این اجازه را به مسئولان جامعه نمی دهد که نسبت به شهروندان خود چنین برخوردی را داشته باشند.

وی افزود: اصل دیگر نظام سیاسی اسلام اصل صداقت است به این معنا که همه مسئولان نظام از بالاترین مقام مسئول گرفته تا دیگران باید با مردم صادقانه برخورد کنند و باید در تلاش باشند که با مردم شفاف سخن بگویند و آنها را مورد تکریم و تجلیل قرار دهند.

رمضانی اظهارداشت: درنظام سیاسی اسلام، حاکمیت باید ازهرنوع کج روی و انحراف ازمبانی و اصول جلوگیری کند تا افراد جامعه به هیچ عنوان درمسیر انحراف و گمراهی قرار نگیرند.

وی ادامه داد: بر این اساس مسئولان ذیربط دینی به ویژه ولی فقیه باید آنچه را که در نظام اسلامی از جهت فرهنگی، سیاسی و اقتصادی اتفاق می افتد، رصد کرده و انطباق مسیر و مقصد تصمیمات را با مبانی شرعی و اسلامی مورد تحلیل و بررسی دقیق فقهی قرار دهند.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: در حاکمیت دینی، عدالت نسبت به همه اقشار جامعه باید مورد توجه ویژه قرار گیرد و به هیچ کس ازهر گروه و ملیت و مذهب و دینی که باشد، نباید ظلمی صورت بگیرد.

وی افزود: در حاکمیت دینی مسئولان همه قوا باید بر اساس حفظ کرامت انسان، در خدمت مردم بوده و تلاش کنند تا هیچ تبعیضی در جامعه رخ ندهد.

رمضانی اظهارداشت: دراین زمینه مسئولان باید دربرقراری ارتباط مستمر با مردم جدی باشند و با کم کردن فاصله ها، درصدد برنامه ریزی و تامین خواسته ها و نیازهای واقعی مردم باشند.

وی ادامه داد: به تعبیر حضرت امیر المومنین علی(ع) درنامه خود به مالک اشتر، حاکم اسلامی باید مردم را از صمیم دل دوست داشته باشد زیرا آنان یا برادر دینی ما هستند و یا درانسان بودن با ما مشترکند ازاینرو باید کرامت و حرمت انسانها حفظ شده و هیچ آسیبی به آن وارد نشود.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: بدون شک این نوع تاکیدها به طور کامل، نوع ارتباط صمیمی میان آحاد مردم و حاکمیت اسلامی را مشخص می کند.

وی افزود: تملق و چاپلوسی در نظام سیاسی اسلام به هر شکل و شیوه ای مردود و مطرود است، از منظر آموزه های دینی هر کسی باید به اندازه جایگاه ارزشی خود مورد احترام قرار بگیرد و نباید در این زمینه افراط و تفریط انجام شود.

رمضانی با بیان اینکه در سیره عملی امام راحل و مقام معظم رهبری نیز این نوع عملکرد کاملا مشهود است، اظهارداشت: این بزرگواران به طور مکرر با کسانی که می خواستند در محافل عمومی غلو و مبالغه کنند، مقابله و موضع می گرفتند و خطرات بعدی این نوع برخوردها را گوشزد می کردند.

وی ادامه داد: رابطه میان اخلاق و سیاست بسیار تنگاتنگ است و جدایی این دو خسارتهای جبران ناپذیری را بر نظام اسلامی وارد خواهد ساخت از اینرو توجه و التزام عملی به اخلاق و رفتارهای دینی در همه بخش های حکومت چه درمجلس به عنوان تجلی گاه اراده مردم و چه در سایر قوای نظام لازم و ضروری است.

نماینده مقام معظم رهبری در کشور آلمان گفت: در حقیقت ظهور و جلوه حاکمیت اسلامی در رفتار همه مسئولان و خدمتگزاران در همه رده ها با آحاد مردم آشکار می شود و بنابراین همه باید مراقب باشند که رفتارهای غیر اخلاقی و غیرارزشی از آنها صادر نشود.

وی افزود: بسیار روشن است که اخلاق و رفتار مبتنی برمبانی ارزشی اسلام، درهمه سطوح مورد انتظاراست از اینرو کاندیداها و طرفداران آنها باید در زمان تبلیغات به اخلاق تبلیغاتی توجه کافی داشته باشند.

رمضانی ادامه داد: اخلاق دینی یک امر درونی و باطنی است که امنیت و آرامش را برای جامعه به ارمغان خواهد آورد ولی در صورت عدم پایبندی گسترده به این نوع اصول اخلاقی باید "اخلاق انتخاباتی" به صورت قانون در آید تا در صورت بروز تخلف، از نظر قانونی و قضایی پیگیری های لازم صورت گیرد.