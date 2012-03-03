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۱۳ اسفند ۱۳۹۰، ۹:۴۷

در گفتگو با مهر عنوان شد:

گسترش استفاده از دستگاه پارک حاشیه‌ای/ ایجاد 8 هزار جای پارک تا پایان سال

گسترش استفاده از دستگاه پارک حاشیه‌ای/ ایجاد 8 هزار جای پارک تا پایان سال

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران گفت: مرحله دوم نصب دستگاه پارک حاشیه ای در خیابانهای مرکزی شهر آغاز شد.

سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نصب دستگاههای پارک حاشیه ای در سطح شهر گفت: پس از نصب دستگاه در خیابان های قصیر،خالد اسلامبولی و بیهقی، مرحله دوم نصب دستگاه های پارک حاشیه ای در خیابان های خردمند، سهروردی، قائم مقام فراهانی،میرزای شیرازی و سنایی آغاز شده است و تا پایان هفته ادامه دارد.

وی ادامه داد: پس از نصب پایلوت هزار دستگاه در پایتخت و رضایت شهروندان از عملکرد آن و بهبود رفتار ترافیکی تا پایان امسال 8 هزار جای پارک دیگر نیز ساماندهی می شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران با اعلام اینکه افرادی که از این دستگاه استفاده نکرده و اقدام به پارک خودرو کنند توسط ماموران جریمه می شوند گفت: در صورتیکه رانندگان در مناطق نصب این دستگاهها پارک کرده و اقدام به پرداخت پول جای پارک نکنند از سوی ماموران دویست هزار ریال به علت پارک ممنوع جریمه می شوند.


 

کد مطلب 1544931

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