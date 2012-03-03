سرهنگ سعید اسماعیلی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش نصب دستگاههای پارک حاشیه ای در سطح شهر گفت: پس از نصب دستگاه در خیابان های قصیر،خالد اسلامبولی و بیهقی، مرحله دوم نصب دستگاه های پارک حاشیه ای در خیابان های خردمند، سهروردی، قائم مقام فراهانی،میرزای شیرازی و سنایی آغاز شده است و تا پایان هفته ادامه دارد.

وی ادامه داد: پس از نصب پایلوت هزار دستگاه در پایتخت و رضایت شهروندان از عملکرد آن و بهبود رفتار ترافیکی تا پایان امسال 8 هزار جای پارک دیگر نیز ساماندهی می شود.

رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران با اعلام اینکه افرادی که از این دستگاه استفاده نکرده و اقدام به پارک خودرو کنند توسط ماموران جریمه می شوند گفت: در صورتیکه رانندگان در مناطق نصب این دستگاهها پارک کرده و اقدام به پرداخت پول جای پارک نکنند از سوی ماموران دویست هزار ریال به علت پارک ممنوع جریمه می شوند.



