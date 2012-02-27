جشنواره سبزه ها در شهرری برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه به مناسبت فرا رسیدن سال نو اقدام به برگزاری جشن سبزه ها کرده است که طی مراسمی از سبزه برگزیده تقدیر به عمل می آید.

علاقه مندان می توانند سبزه های عید خود را در تاریخ 22 اسفندماه به این مرکز تحویل دهند و برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره تلفن 33372733 تماس بگیرند.

همچنین این مرکز در راستای اشاعه فرهنگ دوستی با طبیعت در هفته منابع طبیعی اقدام به توزیع نهال همراه با آموزش کاشت به شهروندان می کند.

توزیع نهال از تاریخ 15 الی 22 اسفند( به جز روز جمعه) از ساعت 10الی 13 در بوستان دستواره، پایین تر از مترو جوانمرد قصاب، روبروی پل هوایی خبرنگار انجام می شود.

برپایی غرفه توزیع نهال، کاشت 40 اصله نهال توسط بانوان کوهنورد در مرکز گل و گیاه، کاشت درخت در مجتمع آموزشی نابینایان همراه با آموزش کاشت نهال، کاشت درخت در مهد کودک حضرت رقیه(س) با مشارکت کودکان همراه با آموزش و کاشت نهال در مدرسه پیمان از برنامه های مرکز آموزش و مشاوره گل و گیاه در هفته منابع طبیعی و روز درختکاری است.