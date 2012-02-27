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۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۵:۳۲

در گزارشی مطرح شد؛

گمانه زنی الشرق الاوسط درباره انتخابات مجلس در ایران

گمانه زنی الشرق الاوسط درباره انتخابات مجلس در ایران

روزنامه الشرق الاوسط امروز در گزارشی مفصل به پیشواز انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران رفته و با گمانه زنی های خاصی تلاش کرده فضا را متفاوت از آنچه هست، نشان دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در گزارش جدید روزنامه الشرق الاوسط که طی آن به استقبال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران رفته آمده است:  دولت مشارکت مردم در انتخابات را پاسخ محکمی به دشمنان می داند.

الشرق الاوسط در ادامه با اشاره به تحولات انتخابات ریاست جمهوری ایران که دو سال پیش رخ داد، سعی می کند شرایط را برای مخاطبان طوری جلوه دهد که میان مردم ایران و حاکمیت شکاف وجود دارد.

اما در ادامه می نویسد: تحلیلگران سیاسی پیش بینی نمی کنند که این بار رقبای احمدی نژاد به تظاهرات رو بیاورند، اما شاید در نظر دارند با خودداری از رای دادن به عدم وجود خود در حاکمیت مشروعیت ببخشند.

الشرق الاوسط با اشاره به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی ایران در روز دوم مارس (12 اسفندماه) تلاش می کند قشر متوسط در ایران را بی رغبت به حضور در انتخابات نشان دهد اما در عین حال تصریح می کند: حکومت مشارکت مردم در انتخابات را "مشت محکم"  بر دهان دشمنان خارجی و تایید دیگری بر مشروعیت نظام پس از 33 سال می داند.

در ادامه این گزارش گفتگوهایی با برخی از شهروندان ایرانی ترتیب داده شده که گزینشی و هدفدار است.

کد مطلب 1544934

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