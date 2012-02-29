مجید جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات فدراسیون فوتبال تصریح کرد: الان زمان آن رسیده است که به فوتبال یک نگاه عمیق تر شود. فوتبال در روزهای آینده با غرور ملی در ارتباط می شود و اگر در شرایط فعلی قبل از انتخابات ریاست فدراسیون با نگاه ساده به آن نگاه شود، آن موقع غرور مردم جریحه دار می شود. موضوعی که دیگر نمی شود با عذرخواهی آنرا حل کرد.

وی افزود: الان وقت آن است که کاندیداهای ریاست از لابی کردن بگذرند. آنها باید در سطح کلان برای فوتبال برنامه ریزی داشته باشند و صرفا به فوتبال فکر کنند. اگر حالا این کار انجام شود در آینده فوتبال ما سربلند می شود، در غیر اینصورت اگر کاندیداها به دنبال جناح بندی و سیاسی کاری باشند به هیچ نتیجه ای نمی رسیم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان در پاسخ به این سئوال که " آیا گزینه ای وجود دارد که این شرایط را داشته باشد؟" تاکید کرد: من درباره گزینه خاصی صحبت نمی کنم، اما آنچه که فوتبال ما در حال حاضر به آن نیاز دارد این است که همه به فوتبال فکر کنند. اگر گزینه های ریاست توانستند این کار را بکنند آن وقت فوتبال ما بهره می برد و پیشرفت می کند.

جلالی خاطرنشان کرد: به هر حال این گزینه ها در بدنه فوتبال بوده اند و نسبت به این ورزش آشنایی دارند. ولی سئوال مهم این است که رئیس بعدی تا چه حد می تواند به اوضاع آشفته فوتبال مسلط شود. دولتها می آیند و می روند و این فوتبال است که باقی می ماند، ولی معمولا شخصی که مسئول اول فوتبال است از راه های مختلف به دولت وصل است. مسئله نگران کننده این است که با تغییر دولتها جایگاه رئیس فدراسیون هم ممکن است تضعیف شود.

جلالی درباره حق رای نماینده مربیان در مجمع فدراسیون فوتبال تصریح کرد: همانطور که قبلا هم گفته بودم فقط نماینده کانون مربیان حق دارد به عنوان نماینده مربیان در مجمع رای بدهد و هیچ شخص دیگری مشروعیت این کار را ندارد.

هفته گذشته یکی از اعضای مجمع فدراسیون فوتبال گفته بود " چون کانون مربیان فوتبال زیر نظر فدراسیون فوتبال فعالیت نمی کند، به همین خاطر نماینده این کانون حق رای در مجمع را ندارد". جلالی در این باره تاکید کرد: ما نباید زیر نظر فدراسیون کار باشیم. کانون مربیان یک تشکل صنفی است که باید از وزارت کشور مجوز بگیرد و برای خودش دارای اساسنامه ای باشد که فدراسیون فوتبال آنرا تایید کند. ما این کار را سه سال پیش انجام داده ایم و حتی هفته گذشته مجددا هم اساسنامه، هم مجوز و هم صورتجلسه هیئت مدیره کانون مربیان را به فدراسیون فوتبال ارسال کردم.

سرمربی تیم فولاد خوزستان با اشاره به آخرین شرایط تیمش گفت: خوشبختانه در این فصل از سال آب و هوای اهواز خوب است و ما در دو نوبت صبح و عصر تمریناتمان را پیگیری می کنیم. این تعطیلات فرصت خوبی برای ما بود تا جوانانی که در حال پیشرفت هستند وقت کافی داشته باشند و بتوانند بیشتر کار کنند.

جلالی با بیان اینکه "هنوز از اقدام آرش افشین نسبت به ترک تحصیلش ناراحت است"، تاکید کرد: به این خاطر از آرش ناراحتم که او ما را در جریان این کار قرار نگذاشت. با این حال او جوان است و چنین کارهایی از جوانان سر می زند. متاسفانه مسائلی پشت صحنه قرار دارد که بسیار بد است. امیدوارم یک روز بشود درباره این مسائل صحبت کرد.

وی از صحبت درباره بازی ایران و اردن خودداری و تصریح کرد: من این مسابقه را ندیدم. اما فکر نمی کنم تیم ملی در بازی برابر قطر مشکل خاصی داشته باشد. این یک بازی تدارکاتی خوب برای تیم ملی است تا بازیکنان جوان خودشان را محک بزنند. فکر می کنم بچه ها با آرامش بیشتری در این مسابقه بازی کنند.

سرمربی تیم فولاد با اشاره به حضور رضا حقیقی بازیکن جوان فجر در ترکیب تیم ملی مقابل اردن یادآور شد: موضوع تغییر نسل در تیم ملی یک موضوع اجتناب ناپذیر است. فقط در اینصورت است که سرمربی می تواند به یک تیم ملی خدمت کند.