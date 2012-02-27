پنج شرکت دولتی در کردستان به بخش خصوصی واگذار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان خصوصی سازی در آخرین اقدام خود لیستی افزون بر 300 شرکت دولتی را برای واگذاری به بخش خصوصی ارائه کرده است که در میان آنها نام پنج شرکت دولتی کردستان هم دیده می ‌شود که قرار است بر اساس شیوه های اعلام شده این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج ضمن تائید این خبر در گفتگو با مهر عنوان کرد: واگذاری شرکت‌ های دولتی در اجرای اصل 44 قانون اساسی صورت می ‌گیرد و در فراخوان جدید سازمان خصوصی سازی نام پنج شرکت دولتی برای واگذاری به بخش خصوصی به چشم می خورد.

محمد سعید نقشی زادیان یادآور شد: شرکت‌ های تولید و توزیع برق کردستان، شرکت شهرک‌ های صنعتی کردستان، صنایع نیرو گسترش کردستان و شرکت عمران و مسکن‌ سازان کردستان پنج شرکت دولتی استان هستند که برای واگذاری به بخش خصوصی در این استان عرضه شده‌ اند.

وی گفت: سازمان خصوصی خواستار همکاری اتاق‌ها برای واگذاری سهام این شرکت شده است و انتظار می رود که این شرکت‌ ها از طریق مزایده واگذار شوند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن سنندج در پایان عنوان کرد: انتظار می رود که با عملی شدن این مهم زمینه برای مشارکت و حضور هرچه بهتر بخش خصوصی در راستای توسعه همه جانبه استان کردستان فراهم شود.