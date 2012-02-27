به گزارش خبرنگار مهر، کامران دانشجو امروز در مراسم اعطای حکم ریاست دانشگاه آزاد اسلامی به "فرهاد دانشجو که با حضور حجت‌الاسلام محمدیان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، ثمره هاشمی دستیار ارشد رئیس جمهور، مخبردزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، کبگانیان عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی، ملاباشی رئیس سازمان دانشجویان وزارت علوم، طائب مشاور وزیر علوم، عبدالله جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد و جمعی از مسئولان این دانشگاه در سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، ضمن تشکر از زحمات و خدمات جاسبی، گفت: زحمات دکتر جاسبی بر هیچ کس در درون نظام پوشیده نیست و شایسته است که از سی سال خدمات وی به بهترین شکل قدردانی شود.

وی افزود: دانشگاه آزاد فعالیت خود را از یک اتاق شروع کرد و امروز به مجموعه‌ای تبدیل شده که آموزش عالی کشور به آن افتخار می‌کند و یک بال آموزش عالی است.

وزیر علوم با بیان اینکه نگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تصمیم گیری‌هایی که در مورد دانشگاه آزاد صورت گرفت، نگاهی برای پویاتر شدن این دانشگاه بوده است، اضافه کرد: ‌تغییر در اساسنامه دانشگاه آزاد از چهار سال قبل شروع شد و در تمام مسیر نیز قصد و هدف نهایی پویاتر شدن این دانشگاه بود.

وی با بیان اینکه هیچ وقت به دنبال تجزیه دانشگاه آزاد نبودیم، ضمن تشکر از زحمات دکتر جاسبی خاطرنشان کرد: بنده تا زمانی که در آموزش عالی حضور داشته باشم، امیدوارم بتوانم از تجربه دکتر جاسبی بهره مند شوم و آموزش عالی را در مسیر مناسب قرار دهم.

دانشجو با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد در زمینه توسعه تحصیلات تکمیلی همکاری خوبی با وزارت علوم داشته است، یادآور شد: با توجه به متقاضی یک میلیون نفری که برای ورود به دوره تحصیلات تکمیلی وجود دارد، باید این دوره ها را در دانشگاه آزاد توسعه داد.