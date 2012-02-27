برترینهای مسابقات قرآن دانشجویان در گرگان معرفی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این مسابقات در بخش کتبی و در رشته فرازهای قرآن و عترت، وحیده رزم آذر مقام اول و عفت پرآور دوم ، رشته قرآن شناسی، لیلا نیک نام مقام اول مرضیه فلکی دوم و منوچهر رستمی سوم، رشته مفاهیم قرآنی، سمیرا بحرآسمانی مقام اول و محی الدین کاظمی، زهرا طاهریان مقدم مشترکا دوم و محمد رحیم فروزه سوم، رشته دیدگاه و سیره معصومین، فرزانه هدایتی- فاطمه رحیمی مقام اول و مریم توکلی دوم و علیرضا طاهری سوم شدند.

در بخش شفاهی و در رشته تلاوت تحقیق، مهسا نصری- رضا دهقان مقام اول امین دلبریان دوم، رشته تلاوت ترتیل، محبوبه مهماندوست، علیرضا طاهری راد مقام اول و معصومه میرزا خواه دوم لیلا مرادی پور سوم، رشته سخنرانی و دکلمه: مرتضی زارع مقام اول، حفظ کل، زینب کیخا مقام اول و حفظ پنج جزء فریده بخشی مقام اول را کسب کردند.

همچنین در بخش ادبی و در رشته شعر قرآن و عترت، محمد رحیم فروزه مقام اول و در بخش هنری و رشته خوشنویسی، سلمان همتی نیا مقام اول مرضیه عبدیان دوم و مریم ناصری مقام سوم را بدست آوردند.