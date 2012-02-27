تجهیز تسلیحاتی مخالفان دولت سوریه کمک به القاعده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، هیلاری کلینتون شب گذشته اظهار داشت که تجهیز تسلیحاتی مخالفان سوری از سوی آمریکا ممکن است به طور غیر مستقیم به شبکه تروریستی القاعده کمک کند.

وی افزود: ما در واقع نمی دانیم چه گروهی در سوریه است که ما سلاح در اختیار آنها می گذاریم.



کلینتون با بیان اینکه "ایمن الظواهری" سرکرده القاعده اخیرا حمایت خود را از افراد مسلح سوریه اعلام کرده است گفت: آیا ما از القاعده در سوریه حمایت می کنیم؟

پیش از این برخی مقام های سیاسی و اطلاعاتی آمریکا همچون "جیمز کلاپر" رئیس سازمان اطلاعات ملی آمریکا در سخنانی مشابه هیلاری کلینتون اعلام کرده بودند که القاعده در انفجارهای تروریستی اخیر دمشق و حلب دست داشته است و این شبکه تروریستی به دنبال نفوذ در سوریه است.