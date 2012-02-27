طبقه بندی 50 شرکت نوآور دنیا/ اپل در راس نوآوران سال 2012

نوآورترین شرکتهای دنیا کدامند و در حال حاضر مشغول کار در چه پروژه هایی هستند که می توانند دنیای آینده بشر را دستخوش تغییر و تحول کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه "فست کمپانی" با انتشار فهرست شرکتهایی که بیشترین تلاش را برای قالب ریزی آینده خود کرده اند طبقه بندی نوآورترین شرکتهای دنیا را ارائه کرد.

نوآورترین شرکتهای دنیا در طبقه بندی سال 2012 "فست کمپانی" در بخشهای وسیعی شامل وب، موبایل، بازیهای ویدیویی، رسانه ها، زیست فناوری، موسیقی، الکترونیک مصرفی و اجتماعی فعالیت می کنند.

فهرست گزیده ای از برترین ها

اپل

رتبه اول این طبقه بندی را اپل به خود اختصاص داده است. اپل به خاطر فروش رکورد شکن "آی- فن" و "آی- پد" که همچنان به رشد خود ادامه می دهند و در سه ماهه نخست اول سال 2012 به ترتیب 37 و 15 میلیون دستگاه فروختند توانست در این مقام جای گیرد.

گوگل

گوگل به خاطر شرکت در بیشتر بخشهای فناوری توانست رتبه سوم این رده بندی را به دست آورد. گوگل پیش از این توانسته بود در طبقه بندیهای بهترین شرکت فعال در وب و سبزترین شرکتهای فناوری دنیا در سال 2012 رتبه اول را از آن خود کند.

آمازون

این شرکت به خاطر ایجاد یک چرخه تجاری مرتبط با فناوری مختص به خود (کتاب الکترونیک) رتبه چهارم را کسب کرد. تبلت کیندل فایر، توانسته است موتور و گرداننده اصلی همکاری این چرخه باشد.

Tencent

این شرکت به خاطر ایفای نقشی مهم در رشد شبکه در چین و به خاطر شروع همکاری با همتایان غربی در سکوی هشتم این رده بندی ایستاد. این ارائه دهنده آسیایی اینترنت توانسته است 700 میلیون کاربر چینی را به شبکه متصل کند.

لایف تکنولوژی

به دلیل شتاب بخشیدن به فرایند توالی نویسی ژنتیکی و ساخت یک دستگاه ارزان تست DNA برای بیمارستانها و مراکز تحقیقاتی رتبه 9 را از آن خود کرد.

سولار سیتی (شهر خورشیدی)

به خاطر توسعه تجاری سازی انرژی خورشیدی در رتبه 10 این طبقه بندی قرار گرفت. درحال حاضر در آمریکا بیش از 5 هزار شرکت در بخش انرژیهای خورشیدی فعال هستند. اما سال گذشته، سولار سیتی توانست بدون استفاده از حتی یک دلار بودجه دولتی در سواحل شرقی بیش از 12 هزار پروژه را اجرا کند.

Siemens AG

به خاطر داشتن بلند همتی در انرژی، حمل و نقل و مراقبتهای پزشکی در سکوی 21 ایستاد. هرچند سال گذشته بودجه اتحادیه اروپا نصف شد آلمان توانست به عنوان یک استثناء قدرت خود را حفظ کند و Siemens AG به عنوان فناوری غول پیکر این کشور در طیف وسیعی از بخشها از توسعه نیروگاههای انرژی تا ساخت قطار شرکت کرد و توانست به موفقیت بی سابقه ای دست یابد.

Genentec

این شرکت به دلیل توسعه درمانهای سرطان برپایه روشهای ژن درمانی رتبه 25 را به دست آورد درمانی که بتواند در بدن به عنوان یک اسلحه موثر سلولهای سرطانی را نابود کند یک کار شوک آور و متحیرکننده است.

سال گذشته این شرکت توانست اولین دارویی را که قادر است یک جهش ژنتیکی را که در نیمی از موارد ابتلا به سرطان پوست (ملانوما) شرکت دارد به تصویب FDA (سازمان غذا و داروی آمریکا) برساند.

لینکد- این

به خاطر تبدیل کردن یک شبکه حرفه ای به یک ابزار لازم برای کسب فرصتهای شغلی جدید و معرفی توان حرفه ای به دیگران در سکوی 30 این طبقه بندی قرار گرفت.